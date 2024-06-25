Berantas Judi Online, Polda Metro Gencarkan Patroli Siber

JAKARTA - Polda Metro Jaya dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terus melakukan langkah-langkah guna memberantas praktik judi online. Salah satu di antaranya menggalakkan patroli siber.

"Patroli siber terus kita lakukan, kita terus bekerja sama dan koordinasi efektif dengan Kominfo melakukan patroli siber," ujar Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Selasa (25/6/2024).

Patroli siber yang dilakukan akan menyasar seluruh situs yang ada. Jika ditemukan indikasi perjudian, nantinya penyelidik akan langsung berkoordinasi dengan Kominfo. Dengan demikian, akun atau situs tersebut bisa segera diblokir.

"Semua akun akun situs situs yang diduga melakukan tindak pidana itu selalu kita koordinasikan dengan Kominfo untuk melakukan pemblokiran lebih awal," kata Ade.

BACA JUGA: Kuasa Hukum Pegi Pertanyakan Maksud Pemeriksaan Sidik Jari saat Cek Psikologi

Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto akan melakukan pengecekan handphone anggotanya yang memiliki aplikasi judi online. Dia tidak akan segan memberikan tindakan sanksi kepada anggotanya yang terbukti melakukan judi online.

Karyoto mengatakan, langkah stratigis memberantas judi online telah disampaikan langsung oleh Presiden, Menko Polhukam, Menkominfo, dan Kapolri. Polda Metro secara paralel juga melakukan tindakan bagi anggota yang melakukan judi online.

"Kami ke dalam (instansi Polda Metro) juga melakukan penertiban juga dengan razia-razia handphone dan jika dapat kita akan sanksi," kata Karyoto.