Kebakaran Rumah di Pasar Minggu Diduga Gegara Korsleting Listrik

JAKARTA - Kebakaran melanda sebuah rumah tinggal di kawasan Jalan Ampera Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Selasa (25/6/2024) petang tadi diduga akibat korsleting listrik. Kebakaran tersebut membuat pemilik rumah mengalami kerugian hingga Rp100 juta.

"Kebakaran di rumah kawasan Ampera terjadi di lantai 2, yang mana diduga karena korsleting listrik. Kerugian ditaksir mencapai Rp100 juta," ujar Perwira Piket Sudin Gulkarmat Jakarta Selatan, Paryo pada wartawan, Selasa (25/6/2024).

Menurutnya, tak ada korban luka ataupun korban jiwa dalam insiden kebakaran tersebut. Api yang membakr rumah milik salah seorang warga pada Selasa (25/6/2024) sejak pukul 18.50 WIB itu berhasil dipadamkan pada pukul 19.30 WIB oleh 6 uni mobil dan 20 personel Sudin Gulkarmat Jakarta Selatan.

"Pemilik rumah awalnya mendengar suara gemuruh dari Lantai 2. Setelah diperiksa, ternyata di salah satu kamar telah terjadi kebakaran," tuturnya.

Dia menambahkan, saat tahu rumahnya terbakar, pemilik rumah tersebut sempat mencoba memadamkan apinya, hanya saja api lebih dahulu membesar. Akhirnya, dia pun meminta pertolongan petugas Sudin Gulkarmat Jakarta Selatan untuk memadamkam apinya.

(Awaludin)