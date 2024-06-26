Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KAI Daop 1 Jakarta Siapkan 8 KA Tambahan Selama Masa Liburan Sekolah

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Rabu, 26 Juni 2024 |07:04 WIB
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 1 Jakarta mengoperasikan 8 KA Tambahan di bulan Juni 2024 untuk mengantisipasi lonjakan pelanggan selama masa liburan sekolah semester genap.

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta Ixfan Hendriwintoko mengatakan bahwa pengoprasian Kereta Api (KA) tambahan untuk mengakomodir penumpang yang akan melakukan perjalanan ke berbagai wilayah dalam rangka libur panjang high season atau liburan sekolah.

“Peningkatan jumlah perjalanan KA ini merupakan bagian dari komitmen KAI Khususnya Daop 1 Jakarta untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, terutama pada masa high season seperti periode liburan sekolah saat ini,” kata Ixfan, Selasa (25/6/2024).

Berikut daftar KA-KA tambahan untuk periode libur panjang tersebut:

1. KA (7046A) Argo Parahyangan Tambahan relasi Gambir - Bandung, beroperasi tanggal 1-30 Juni 2024 dengan keberangkatan dari Stasiun Gambir pukul 22.15 Wib;

2. KA (40A) Argo Parahyangan relasi Gambir - Bandung, beroperasi tanggal 18 Juni 2024 dengan keberangkatan dari Stasiun Gambir pukul 14.12 Wib;

3. KA (30F) Argo Cheribon relasi Gambir - Cirebon, beroperasi tanggal 18 Juni 2024 dengan keberangkatan dari Stasiun Gambir pukul 23.30 Wib;

4. KA (80F) Manahan relasi Gambir - Solo Balapan, beroperasi tanggal 18 Juni 2024 dengan keberangkatan dari Stasiun Gambir pukul 10.30 Wib;

5. KA (82F) Manahan relasi Gambir - Solo Balapan, beroperasi tanggal 18 Juni 2024 dengan keberangkatan dari Stasiun Gambir pukul 22.50 Wib;

6. KA Tambahan Gmr – Slo relasi Gambir - Solo Balapan, beroperasi tanggal 13, 19-25, 28 dan 29 Juni 2024 dengan keberangkatan dari Stasiun Gambir pukul 11.55 Wib;

7. KA Taksaka Tambahan PLB 7002A Gambir-Yogyakarta, beroperasi tanggal 13-18, 20-23 dan 27-30 Juni 2024 dengan keberangkatan dari Stasiun Gambir pukul 18.40 Wib,

8. KA Taksaka Tambahan PLB 7004A Gambir-Yogyakarta, beroperasi tanggal 13-18, 20-23 dan 27-30 Juni 2024 dengan keberangkatan dari Stasiun Gambir pukul 05.50 Wib,

