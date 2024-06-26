Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

5 Bangunan Ini Ternyata Peninggalan Keluarga Cendana yang Kini sudah Terbengkalai

Rina Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 26 Juni 2024 |08:05 WIB
5 Bangunan Ini Ternyata Peninggalan Keluarga Cendana yang Kini sudah Terbengkalai
Ilustrasi 5 bangunan ini ternyata peninggalan keluarga Cendana ( Foto: Okezone)
JAKARTA - Ada 5 bangunan ini ternyata peninggalan keluarga Cendana yang kini sudah terbengkalai. Apalagi, keluarga Cendana merupakan anak dari Presiden Soeharto.

Saat Soeharto menjadi seorang Presiden sempat mendirikan bangunan atau tempat peninggalan yang diwariskan oleh anak-anaknya. Sayangnya, beberapa ada tidak terawat.

Berikut 5 bangunan ini ternyata peninggalan keluarga Cendana yang kini sudah terbengkalai:

1. Bali Cliff Resort

Salah satu bangunannya adalah tempat hotel di wilayah Bali. Hotel yang dekat dengat pantai ini ternyata sudah tidak terawat.

Sebab pada tahun 2005, hotel di atas karang terjal ini berhenti beroperasi.Bangunannya pun perlahan menjadi usang termakan usia sehingga tampak menyeramkan.

2. Peternakan Tapos

Peternakan Tapos seluas 750 hektar milik Soeharto ini memang tidak akan dibagi-bagikan kepada anak-anak mantan presiden tersebut. Untuk itu, Tapos dikelola PT Rejosari.

Sayangnya, kondisinya berubah menjadi tidak terawat dan sepi.Saat ini isinya hanya beberapa sapi perah yang diurus untuk sekedar bertahan.

Halaman:
1 2
      
