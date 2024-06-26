Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dorong Austria Pertimbangkan Pengakuan Terhadap Palestina, Menlu: Perang Harus Dihentikan

Widya Michella , Jurnalis-Rabu, 26 Juni 2024 |10:25 WIB
Dorong Austria Pertimbangkan Pengakuan Terhadap Palestina, Menlu: Perang Harus Dihentikan
Menlu Retno Marsudi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno Marsudi baru saja menyelesaikan beberapa pertemuan di Wina pada Selasa 25 Juni 2024, di antaranya adalah pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) Austria, Alexander Schallenberg, baik dalam bentuk pertemuan empat mata atau tete a tete, maupun pertemuan dalam bentuk Plenary.

Selain membahas penguatan kerja sama bilateral, Menlu Retno juga berdiskusi mengenai situasi dunia.

Ia pun menyampaikan harapan Indonesia, agar Austria dapat mulai mempertimbangkan pengakuannya terhadap Palestina.

"Saya paham betul bagi posisi Austria masih sulit saat ini, namun mengingat Austria mendukung penyelesaian two-state solution, maka masalah pengakuan terhadap Palestina ini merupakan satu langkah yang menunjukkan konsistensi dukungan terhadap two-state solution," kata Menlu dalam keterangannya dikutip Rabu (26/6/2024).

Menlu Retno menyampaikan bahwa penghargaan atas dukungan Austria terhadap UNRWA. Sebelumnya Austria sempat membekukan bantuan kepada UNRWA.

Namun, pada 18 Mei lalu, Austria memutuskan untuk mengaktifkan kembali pendanaan ke UNRWA dengan total anggaran EUR 3,4 juta untuk 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/12/337/3047884/tim_mer_c_indonesia_daring_dalam_konferensi_pers-QyOi_large.jpg
Fasilitas Terbatas, Dokter MER-C Indonesia Lakukan Tindakan Operasi Pakai Senter HP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/27/338/3040323/massa_gelar_aksi-7JWN_large.jpg
Ribuan Orang Gelar Aksi Bela Palestina Kutuk Kebiadaban Zionis Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/26/337/3040159/aksi_bela_palestina-lfi3_large.jpg
Besok Ada Aksi Bela Palestina, Massa Konvoi Besar-besaran ke Kemayoran dari Masjid Al-Azhar Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/18/3038346/ancam-dengan-senjata-pria-ini-didakwa-lakukan-kejahatan-rasial-ke-warga-as-keturunan-palestina-6b7F9rGVD1.jpg
Ancam dengan Senjata, Pria Ini Didakwa Lakukan Kejahatan Rasial ke Warga AS Keturunan Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/18/3038326/sepakat-rekonsiliasi-14-faksi-palestina-tanda-tangani-deklarasi-beijing-untuk-akhiri-perpecahan-chIbFrfVcD.jpg
Sepakat Rekonsiliasi, 14 Faksi Palestina Tanda Tangani Deklarasi Beijing untuk Akhiri Perpecahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/18/3038279/lakukan-kekerasan-terhadap-warga-palestina-jepang-jatuhkan-sanksi-ke-4-pemukim-israel-di-tepi-barat-dUZFa9yNRP.jpg
Lakukan Kekerasan Terhadap Warga Palestina, Jepang Jatuhkan Sanksi ke 4 Pemukim Israel di Tepi Barat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement