Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Usut Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan APD, KPK Panggil Eks Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 26 Juni 2024 |14:54 WIB
Usut Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan APD, KPK Panggil Eks Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil eks Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Budi Sylviana pada Rabu, 26 Juni 2024. Sedianya, Budi akan diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) di lingkungan Kemenkes.

Selain Budi, KPK juga memanggil Direktur Utama PT Energi Kita Indonesia Satrio Wibowo dalam mengusut kasus tersebut. Adapun pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPM.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, atas nama Budi Sylviana, Mantan Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI; Satrio Wibowo, Direktur Utama PT Energi Kita Indonesia," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika dalam keterangannya, Rabu (26/6/2024).

Sejatinya, Budi pernah diperiksa pada 12 Februari 2024. Kala itu, penyidik mendalami pos anggaran dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) di Kemenkes tahun 2020.

Dalam kasus itu, KPK menyatakan jumlah proyek pengadaan APD itu mencapai Rp3,03 triliun. Jumlah itu ditujukam untuk pengadaan lima juta set APD dalam pandemi COVID-19 silam.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/337/3193504//kpk-PV48_large.jpg
Tersangka Korupsi Kuota Haji Belum Diumumkan, KPK: BPK Masih Hitung Kerugian Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/337/3193254//kejagung-Lx2n_large.jpg
KPK SP3 Kasus Tambang Konawe Utara, Pakar Nilai Lebih Tepat Dikembangkan Kejagung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/337/3193142//kpk-7kRK_large.jpg
KPK Terima 5.020 Laporan Gratifikasi Senilai Rp16,4 Miliar Sepanjang 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/482/3193143//flu-y4oc_large.jpg
Kemenkes Pastikan Kasus 'Super Flu' Subclade K di RI Terkendali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/482/3193106//ular-2YZf_large.jpeg
Kasus Gigitan Ular di Wilayah Baduy Jadi Sorotan, Kemenkes Sediakan Antibisa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/482/3192988//flu-Q1w0_large.jpg
Influenza 'Super Flu' Subclade K Terdeteksi di RI, Kemenkes: Mayoritas Terjadi pada Perempuan dan Anak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement