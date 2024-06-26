Usut Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan APD, KPK Panggil Eks Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil eks Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Budi Sylviana pada Rabu, 26 Juni 2024. Sedianya, Budi akan diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) di lingkungan Kemenkes.

Selain Budi, KPK juga memanggil Direktur Utama PT Energi Kita Indonesia Satrio Wibowo dalam mengusut kasus tersebut. Adapun pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPM.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, atas nama Budi Sylviana, Mantan Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI; Satrio Wibowo, Direktur Utama PT Energi Kita Indonesia," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika dalam keterangannya, Rabu (26/6/2024).

BACA JUGA: KPK Cegah 3 Orang ke Luar Negeri di Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan APD

Sejatinya, Budi pernah diperiksa pada 12 Februari 2024. Kala itu, penyidik mendalami pos anggaran dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) di Kemenkes tahun 2020.

Dalam kasus itu, KPK menyatakan jumlah proyek pengadaan APD itu mencapai Rp3,03 triliun. Jumlah itu ditujukam untuk pengadaan lima juta set APD dalam pandemi COVID-19 silam.