HOME NEWS NASIONAL

Saksikan Malam Ini The Prime Show "Praperadilan Ditunda, Bagaimana Nasib Pegi?" Pukul 20.00 WIB, hanya di iNews

Karina Astawidara , Jurnalis-Rabu, 26 Juni 2024 |15:24 WIB
MALAM ini The Prime Show bersama Fani Imaniar kembali menyoroti soal kasus pembunuhan Vina Cirebon yang masih terus berlanjut. Tersangka Pegi Setiawan yang diduga sebagai otak di balik pembunuhan Vina dan kekasihnya telah secara resmi mendaftarkan gugatan praperadilan ke pengadilan Negeri Bandung pada 11 Juni 2024. Namun sidang perdana yang seharusnya dilakukan pada hari ini terpaksa harus ditunda hingga 1 Juli mendatang oleh Polda Jabar karena termohon tak hadir.

Minggu lalu di The Prime Show sebelumnya, secara eksklusif Tim menelusuri jejak Iptu Rudiana dengan menyanggahi komplek kediamannya untuk menggali informasi lebih lanjut. Namun, Nyatanya Rudiana tidak ada di tempat.

Bahkan kerabat yang tinggal berdekatan dengan Rudiana mengaku sudah lama tidak bertemu dengan Iptu Rudiana. Tim pun kembali menemui tetangga terdekatnya dan mereka mengatakan jika Iptu Rudiana sudah lama tidak tinggal di komplek tersebut.

Praperadilan yang diajukan oleh Pegi Setiawan seharusnya menjadi jalan untuk menguji keabsahan penetapan status tersangka. Namun, sidang yang dijadwalkan prapeadilan harus ditunda dan belum dijelaskan secara rinci oleh pihak pengadilan.

Halaman:
1 2
      
