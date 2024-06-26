Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali melakukan mutasi kepada sejumlah perwira tinggi (pati) Polri. Salah satunya ialah Brigjen Pol Suyudi Ario Seto.

Suyudi Ario Seto akan menjadi Kapolda Banten setelah sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Metropolitan Jakarta Raya (Metro Jaya.

Adapun mutasi jabatan pati Polri itu tertuang dalam surat telegram Kapolri nomor ST/1236/VI/KEP./2024.

Sebagai informasi, Suyudi Ario Seto mendapatkan promosi sebagai Kapolda Banten setelah menjabat sebagai Wakapolda Metro Jaya sejak 27 Maret 2023.

Jenderal bintang satu ini diketahui lahir di Jakarta pada 14 Juli 1973. Selama aktif di kepolisian, Suyudi telah banyak menduduki jabatan strategis yang berbeda-beda.

Suyudi memulai karir kepolisiannya sebagai Kanit II Resmob Polda Metro Jaya. Kemudian, ia menjabat sebagai Kapolsek Metro Pasar Minggu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Kanit Jatanras Polda Metro Jaya, Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota, dan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat.

Ia juga pernah menjadi Kasubdit Ranmor Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Kapolsek Metro Tanah Abang, dan Kapolsek Metro Penjaringan.

(Qur'anul Hidayat)