Pendaftaran Calon Anggota Kompolnas 2024-2028 Dibuka, Ini Syarat-syaratnya

JAKARTA - Pendaftaran calon anggota komisi kepolisian nasional (Kompolnas) periode 2024-2028 dibuka.

Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Calon Anggota Kompolnas, Hermawan Sulistyo mengatakan pendaftaran secara online bisa dilakukan mulai Kamis 27 Juni 2024, dengan mengirim email ke [email protected].

BACA JUGA: Menko Polhukam Yakin Pansel Calon Anggota Kompolnas Akuntabel dan Profesional

Sekretaris Pansel Calon Anggota Kompolnas, Yenti Garnasih mengatakan, para peserta calon anggota Kompolnas juga dapat mendapatkan informasi melalui website resmi www.kompolnas.go.id serta media sosial @kompolnas_ri.

Berikut persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh pendaftar sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Perpres No 17 Tahun 2011 tentang Kompolnas, yaitu:

1. Warga Negara Republik Indonesia (KTP);

2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

BACA JUGA: Kerugian Negara Kasus Dugaan Korupsi Bansos Presiden Capai Rp125 Miliar

3. Berumur paling rendah 40 tahun dan paling tinggi 65 tahun pada saat mendaftar;

4. Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;

5. Memahami tugas pokok, fungsi dan peranan Kepolisian dan mempunyai visi tentang Reformasi Kepolisian;

6. Sehat jasmani dan rohani;

7. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan;