Ditemani Zulhas, Jokowi Dapati Harga-harga Bapok Stabil Pasca Lebaran

JAKARTA – Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau harga kebutuhan pokok di Pasar Pusat Perbelanjaan Mentaya, Kalimantan Tengah, hari ini. Peninjauan tersebut bertujuan untuk mengetahui harga bapok pasca Idul Adha.

Dalam kunjungan tersebut, Zulhas dan Jokowi nampak kompak mengenakan kemeja putih dan celana hitam. Tak hanya itu, Jokowi beberapa kali terlihat menyapa sekaligus menanyakan secara langsung harga-harga bapok kepada para pedagang di pasar tersebut.

"Saya lihat sangat baik, harga-harga baik. Tadi bawang merah Rp 40 ribu per kg, bawang putih Rp 40 ribu, ayam Rp 38 ribu, ya, sama dengan di Jawa, bagus," kata Jokowi di Pasar Pusat Perbelanjaan Mentaya Kalteng, Rabu (26/6/2024).

Selain bapok tersebut, dia mengatakan untuk cabai berkisar Rp 45 ribu per kg dan harganya cenderung sama seperti di Pulau Jawa. Menurutnya, stabilitas tersebut tercipta karena proses distribusi transportasi tergolong berjalan lancar.

"Tadi saya lihat faktanya pasar harganya masih sama seperti di Jawa. Artinya pasokan, distribusi, transportasi itu lancar. Saya tadi ngecek itu untuk itu. Saya juga kaget ternyata harganya hampir sama," tutup Jokowi.

Sebagai informasi, selain Zulhas, kunjungan kerja tersebut juga dihadiri oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi

(Khafid Mardiyansyah)