Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ditemani Zulhas, Jokowi Dapati Harga-harga Bapok Stabil Pasca Lebaran

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 26 Juni 2024 |18:52 WIB
Ditemani Zulhas, Jokowi Dapati Harga-harga Bapok Stabil Pasca Lebaran
A
A
A

JAKARTA – Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau harga kebutuhan pokok di Pasar Pusat Perbelanjaan Mentaya, Kalimantan Tengah, hari ini. Peninjauan tersebut bertujuan untuk mengetahui harga bapok pasca Idul Adha.

Dalam kunjungan tersebut, Zulhas dan Jokowi nampak kompak mengenakan kemeja putih dan celana hitam. Tak hanya itu, Jokowi beberapa kali terlihat menyapa sekaligus menanyakan secara langsung harga-harga bapok kepada para pedagang di pasar tersebut.

"Saya lihat sangat baik, harga-harga baik. Tadi bawang merah Rp 40 ribu per kg, bawang putih Rp 40 ribu, ayam Rp 38 ribu, ya, sama dengan di Jawa, bagus," kata Jokowi di Pasar Pusat Perbelanjaan Mentaya Kalteng, Rabu (26/6/2024).

Selain bapok tersebut, dia mengatakan untuk cabai berkisar Rp 45 ribu per kg dan harganya cenderung sama seperti di Pulau Jawa. Menurutnya, stabilitas tersebut tercipta karena proses distribusi transportasi tergolong berjalan lancar.

"Tadi saya lihat faktanya pasar harganya masih sama seperti di Jawa. Artinya pasokan, distribusi, transportasi itu lancar. Saya tadi ngecek itu untuk itu. Saya juga kaget ternyata harganya hampir sama," tutup Jokowi.

Sebagai informasi, selain Zulhas, kunjungan kerja tersebut juga dihadiri oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192710//pan-D2ux_large.jpg
Jelang Akhir 2025, Zulhas: Kita Songsong Indonesia Lebih Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/320/3192447//zulhas-SAL1_large.jpg
Sidak ke Pasar Kramat Jati, Zulhas Akui Harga Cabai Rawit Masih Mahal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/320/3191992//stok_stabil-G4ht_large.jpg
Bulog Klaim Harga Sembako Stabil, Stok Aman hingga 2026 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/340/3189667//pemerintah-ylP3_large.jpg
Zulhas Tinjau SPPG Daerah Bencana, Dorong Semangat Petugas Dapur di Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/337/3188259//hadi_daryanto_mantan_sekjen_kemenhut_era_zulhas-Qz02_large.jpg
Fakta di Balik 1,6 Juta Hektar Hutan Era Zulhas: Penataan Ruang, Bukan Izin Sawit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/65/3187831//riwayat_pendidikan-DHvc_large.jpg
Riwayat Pendidikan Joko Widodo, Lulusan UGM yang Pimpin Task Force BRIN Tangani Bencana Sumatera
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement