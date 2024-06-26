Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Irjen Syahardiantono Diangkat Jadi Kabaintelkam

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 26 Juni 2024 |18:58 WIB
Irjen Syahardiantono Diangkat Jadi Kabaintelkam
Irjen Syahardiantoro (Foto: Humas Polri)
JAKARTA - Mabes Polri menerbitkan surat telegram rotasi/mutasi jabatan di internal Korps Bhayangkara, Rabu (26/6/2024).

Hal itu tertuang dalam surat telegram Nomor: ST/1236/VI/KEP./2024, ST/1237/VI/KEP./2024, ST/1238/VI/KEP./2024 dan ST/1239/VI/KEP./2024.

Dalam surat telegram tersebut, Kadiv Propam Polri Irjen Syahardiantono diangkat menjadi Kabaintelkam Polri.

Dengan begitu, Irjen Syahardiantono nantinya akan dipromosikan menjadi Jenderal bintang tiga atau Komjen.

Sementara itu, Kadiv Propam Polri nantinya akan dijabat oleh Irjen Abdul Karim.

(Angkasa Yudhistira)

      
