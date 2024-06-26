Brigjen Whisnu Hermawan Ditunjuk Jadi Kapolda Sumut

JAKARTA - Brigjen Pol. Whisnu Hermawan bakal menduduki jabatan baru sebagai Kapolda Sumatera Utara (Sumut), setelah sebelumnya menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri.

Mutasi dan promosi jabatan perwira tinggi (pati) Polri itu tertuang dalam surat telegram Kapolri nomor ST/1236/VI/KEP./2024.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menunjuk Brigjen Pol. Whisnu Hermawan sebagai Kapolda Sumut yang baru, menggantikan Irjen Agung Setya Imam Efendi.

Tidak hanya promosi Kapolda Sumut, Kapolri juga merotasi jabatan Kapolda Banten dari Irjen Abdul Karim kepada Brigjen Pol Suyudi Ario Seto.

Suyudi Ario Seto sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Metropolitan Jakarta Raya (Metro Jaya).

(Khafid Mardiyansyah)