Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Brigjen Whisnu Hermawan Ditunjuk Jadi Kapolda Sumut

Riana Rizkia , Jurnalis-Rabu, 26 Juni 2024 |19:07 WIB
Brigjen Whisnu Hermawan Ditunjuk Jadi Kapolda Sumut
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Brigjen Pol. Whisnu Hermawan bakal menduduki jabatan baru sebagai Kapolda Sumatera Utara (Sumut), setelah sebelumnya menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri.

Mutasi dan promosi jabatan perwira tinggi (pati) Polri itu tertuang dalam surat telegram Kapolri nomor ST/1236/VI/KEP./2024.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menunjuk Brigjen Pol. Whisnu Hermawan sebagai Kapolda Sumut yang baru, menggantikan Irjen Agung Setya Imam Efendi.

Tidak hanya promosi Kapolda Sumut, Kapolri juga merotasi jabatan Kapolda Banten dari Irjen Abdul Karim kepada Brigjen Pol Suyudi Ario Seto.

Suyudi Ario Seto sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Metropolitan Jakarta Raya (Metro Jaya).

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/340/3193732//polri-vQm5_large.jpg
Polri Buatkan Flying Fox untuk Trauma Healing Anak Korban Bencana di Sumbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/337/3193705//kompolnas-6SJT_large.jpg
Kompolnas Dorong RUU Polri Segera Disahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/337/3193701//wamenkum-tzdx_large.jpg
Heboh Isu Polisi Jadi Superpower di KUHAP Baru, Ini Kata Wamenkum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/337/3193683//teror-GZ6r_large.jpg
Bongkar Pelaku Teror di Rumah DJ Donny, Kompolnas Sarankan Polisi Pakai Cell Dump
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/338/3193675//mutasi-V2GD_large.jpg
6 Kapolres di Polda Metro Dimutasi, Berikut Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/340/3193674//pemerintah-dMK1_large.jpg
98 Sekolah di Aceh Mulai Beroperasi, Polri Percepat Pemulihan Pascabencana
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement