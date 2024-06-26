Membanggakan! Semarang Raih Penghargaan Penanganan Stunting dari PBB

Pemerintah Kota Semarang raih penghargaan dalam penanganan stunting mendapat apresiasi dari PBB (Foto: Dok PBB)

JAKARTA-Keberhasilan Pemerintah Kota Semarang dalam penanganan stunting mendapat apresiasi dari Perserikatan Bangsa-bangsa atau PBB. Rabu (26/6/2024), mewakili Pemerintah dan masyarakat Kota Semarang, Wali kota Hevearita Gunaryanti Rahayu menerima secara langsung penghargaan di bidang Inovasi Pelayanan Publik, yakni program inovasi Sayangi Dampingi Ibu Anak Kota Semarang (SANPIISAN) di Incheon, Korea Selatan.

Penghargaan 2024 United Nations Public Service Awards diserahkan oleh Sekjen PBB dan Menteri Dalam Negeri Korea Selatan kepada Wali Kota Semarang yang akrab disapa mbak Ita.

Tak sendiri, Mbak Ita juga didampingi Kepala Dinas Kesehatan (DKK) Kota Semarang M. Abdul Hakam saat menerima penghargaan.

"Alhamdulillah, Kota Semarang dapat penghargaan dari United Stations atau Perserikatan Bangsa- bangsa dalam acara UN Public Service Forum 2024," ujar Mbak Ita usai menerima penghargaan 2024 UN Public Service Awards di Songdo Convention Center, Incheon, Korea Selatan.

Mbak Ita menuturkan delegasi dari Indonesia berhasil mendapatkan dua penghargaan, pertama inovasi Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK) yang berasal dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta inovasi Sayangi Dampingi Ibu Anak Kota Semarang (SANPIISAN) dari Pemerintah Kota Semarang.