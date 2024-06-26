Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dirnarkoba Polda Metro Jaya Kombes Hengki Diangkat Menjadi Wakapolda Banten

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Rabu, 26 Juni 2024 |20:52 WIB
Dirnarkoba Polda Metro Jaya Kombes Hengki Diangkat Menjadi Wakapolda Banten
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menunjuk Direktur Nakoba Kombes Pol Hengki menjadi Wakil Kepala Polda Banten. Hal tersebut diketahui dari surat telegram (ST) Kapolri nomor ST/1236/VI/KEP./2024.

"Benar telah adanya telegram perihal mutasi yaitu ada beberapa nama tentunya secara konseptual mutasi adalah tour of duty pembinaan karir," kata Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia, Irjen Pol Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi, Rabu (26/6/2024).

Sementara itu, posisi yang Direktur Nakoba yang ditinggalkan Hengki diisi Kombes Ronald Parlaungan. Sementara, Wakapolda Metro Jaya Brigjen Suyudi Ario Seto diangkat sebagai Kapolda Banten.

Adapun posisi Suyudi sebagai Wakapolda Metro Jaya diisi Brigjen Djati Wiyoto yang sebelumnya menjabat Wakapolda Kalimantan Timur.

Sebelumnya diberitakan, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo kembali memutasi sejumlah perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen). Mutasi itu tertera dalam empat Surat Telegram.

Adapun keempat surat telegram itu bernomor ST/1236/VI/KEP./2024, ST/1237/VI/KEP./2024, ST/1238/VI/KEP./2024, dan ST/1239/VI/KEP./2024. Telegram itu ditandatangani oleh Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia, Inspektur Jenderal Polisi Dedi Prasetyo.

(Khafid Mardiyansyah)

      
