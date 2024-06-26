Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pimpin Rakor Kesiapan Pilkada 2024 di Makassar, Ini Pesan Menkopolhukam

Abdoellah Nicolha , Jurnalis-Rabu, 26 Juni 2024 |21:12 WIB
Pimpin Rakor Kesiapan Pilkada 2024 di Makassar, Ini Pesan Menkopolhukam
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto (Foto : MPI/Abdoellah N)
A
A
A

MAKASSAR - Menko Polhukam Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto memimpin langsung Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Maluku di Hotel Claro Makassar, Sulsel, Rabu (26/6/2024).

Dalam sambutannya, Hadi Tjahjanto menyampaikan, perlunya sinergi TNI-Polri dalam menjaga netralitas dalam Pilkada 2024.

"Sinergi semua unsur Gakkumdu Pemilu juga menjadi bekal untuk mengawal pilkada serentak yang akan terlaksana tahun ini," katanya.

Dia menyampaikan, stabilitas keamanan yang dapat berdampak pada keamanan nasional, 2024 ini merupakan puncak pelaksanaan pemilu terbanyak sepanjang sejarah.

"Tidak menutup kemungkinan potensi kisruh pada tingkatan sosial untuk memenangkan calon dan jagoan masing-masing," ungkapnya.

Sementara, Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel, Prof Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan terima kasih atas terselenggaranya rapat koordinasi persiapan Pilkada tersebut.

Persiapan penuntasan transfer dana pilkada katanya, terus berproses untuk diselesaikan.Namun kata dia, saat ini para pemerintah kabupaten dan kota masih menunggu dana transfer dari Pemprov Sulsel lalu akan ditransfer pada masing-masing penyelenggara Pilkada di kabupaten dan Kota di Sulsel.

"Sehingga langkah strategis mesti disiapkan antara pemerintah dan penyelenggara pilkada, " tuturnya saat memberikan sambutan di rapat koordinasi itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/04/337/3119428/ilustrasi_pemungutan_suara_ulang-0Omh_large.jpg
Ada Daerah Belum Jelas Pelaksanaan Coblos Ulang, Kemendagri: Soal Anggaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/03/337/3119087/kpu_bakal_ganti_petugas_kpps_yang_bermasalah-c5tk_large.jpeg
Evaluasi Jajaran di Wilayah PSU, KPU Bakal Ganti Petugas KPPS yang Bermasalah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/03/337/3119082/bawaslu_minta_kpu_percepat_tahapan_psu-0sbe_large.jpeg
Bawaslu Minta KPU Percepat Tahapan PSU: Ini Bulan Ramadhan Rawan Politik Uang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/03/337/3119021/kpu_beberkan_anggaran_pelaksanaan_psu_paling_banyak_di_wilayah_papua-bl85_large.jpeg
KPU Beberkan Anggaran Pelaksanaan PSU Paling Banyak di Wilayah Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/11/338/3112673/pj_gubernur_jakarta_teguh_setyabudi-2fuL_large.jpg
Teguh Setyabudi Sebut Pramono dan Rano Dilantik Jadi Gubernur-Wagub Jakarta Tanggal 20 Februari 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/01/337/3109738/wakil_ketua_dpr_ri_sufmi_dasco_ahmad-NuMU_large.jpeg
Dasco : Kemendagri Usul Kepala Daerah Dilantik 18-20 Februari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement