Pimpin Rakor Kesiapan Pilkada 2024 di Makassar, Ini Pesan Menkopolhukam

MAKASSAR - Menko Polhukam Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto memimpin langsung Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Maluku di Hotel Claro Makassar, Sulsel, Rabu (26/6/2024).

Dalam sambutannya, Hadi Tjahjanto menyampaikan, perlunya sinergi TNI-Polri dalam menjaga netralitas dalam Pilkada 2024.

"Sinergi semua unsur Gakkumdu Pemilu juga menjadi bekal untuk mengawal pilkada serentak yang akan terlaksana tahun ini," katanya.

Dia menyampaikan, stabilitas keamanan yang dapat berdampak pada keamanan nasional, 2024 ini merupakan puncak pelaksanaan pemilu terbanyak sepanjang sejarah.

"Tidak menutup kemungkinan potensi kisruh pada tingkatan sosial untuk memenangkan calon dan jagoan masing-masing," ungkapnya.

Sementara, Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel, Prof Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan terima kasih atas terselenggaranya rapat koordinasi persiapan Pilkada tersebut.

Persiapan penuntasan transfer dana pilkada katanya, terus berproses untuk diselesaikan.Namun kata dia, saat ini para pemerintah kabupaten dan kota masih menunggu dana transfer dari Pemprov Sulsel lalu akan ditransfer pada masing-masing penyelenggara Pilkada di kabupaten dan Kota di Sulsel.

"Sehingga langkah strategis mesti disiapkan antara pemerintah dan penyelenggara pilkada, " tuturnya saat memberikan sambutan di rapat koordinasi itu.