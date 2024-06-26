Mulai Besok, Pendaftaran Calon Anggota Kompolnas Periode 2024-2028 Dibuka

JAKARTA - Panitia seleksi (pansel) membuka pendaftaran calon anggota komisi kepolisian nasional (Kompolnas) periode 2024-2028.

Ketua Pansel Calon Anggota Kompolnas, Hermawan Sulistyo mengatakan, pihaknya ingin menjaring partisipasi publik seluas-luasnya.

"Jadi mulai besok 27 Juni itu sudah mulai pendaftaran online, silakan buka siapa saja yang memenuhi syarat-syarat dan ketentuan di dalam aturan yang kami sosialisasi kan ke ruang publik, silakan mendaftar ya," kata Hermawan di Gedung Kompolnas, Jakarta Selatan, Rabu (26/6/2024).

Lalu setelah itu, kata Hermawan, ada tahap seleksi berkas administrasi, seperti keaslian ijazah dan KTP calon anggota.

"Lalu setelah itu ada tahap pelaksanaan tes tertulis, ada tes tertulis dan pembuatan makalah. Lalu ada tahap tes kesehatan, kejiwaan, ini psikotes ya standar saja," katanya.