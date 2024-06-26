Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mulai Besok, Pendaftaran Calon Anggota Kompolnas Periode 2024-2028 Dibuka

Riana Rizkia , Jurnalis-Rabu, 26 Juni 2024 |21:31 WIB
Mulai Besok, Pendaftaran Calon Anggota Kompolnas Periode 2024-2028 Dibuka
A
A
A

JAKARTA - Panitia seleksi (pansel) membuka pendaftaran calon anggota komisi kepolisian nasional (Kompolnas) periode 2024-2028.

Ketua Pansel Calon Anggota Kompolnas, Hermawan Sulistyo mengatakan, pihaknya ingin menjaring partisipasi publik seluas-luasnya.

"Jadi mulai besok 27 Juni itu sudah mulai pendaftaran online, silakan buka siapa saja yang memenuhi syarat-syarat dan ketentuan di dalam aturan yang kami sosialisasi kan ke ruang publik, silakan mendaftar ya," kata Hermawan di Gedung Kompolnas, Jakarta Selatan, Rabu (26/6/2024).

Lalu setelah itu, kata Hermawan, ada tahap seleksi berkas administrasi, seperti keaslian ijazah dan KTP calon anggota.

"Lalu setelah itu ada tahap pelaksanaan tes tertulis, ada tes tertulis dan pembuatan makalah. Lalu ada tahap tes kesehatan, kejiwaan, ini psikotes ya standar saja," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/340/3193732//polri-vQm5_large.jpg
Polri Buatkan Flying Fox untuk Trauma Healing Anak Korban Bencana di Sumbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/337/3193705//kompolnas-6SJT_large.jpg
Kompolnas Dorong RUU Polri Segera Disahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/337/3193701//wamenkum-tzdx_large.jpg
Heboh Isu Polisi Jadi Superpower di KUHAP Baru, Ini Kata Wamenkum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/337/3193683//teror-GZ6r_large.jpg
Bongkar Pelaku Teror di Rumah DJ Donny, Kompolnas Sarankan Polisi Pakai Cell Dump
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/338/3193675//mutasi-V2GD_large.jpg
6 Kapolres di Polda Metro Dimutasi, Berikut Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/340/3193674//pemerintah-dMK1_large.jpg
98 Sekolah di Aceh Mulai Beroperasi, Polri Percepat Pemulihan Pascabencana
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement