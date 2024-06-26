Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Enam Pelajar Ditangkap saat Hendak Tawuran di Cilodong Depok, Barang Bukti Stik Golf Disita

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 26 Juni 2024 |07:21 WIB
Enam Pelajar Ditangkap saat Hendak Tawuran di Cilodong Depok, Barang Bukti Stik Golf Disita
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

 

DEPOK - Sebanyak enam pelajar SMA ditangkap diduga saat hendak tawuran di wilayah Kalimulya, Cilodong, Kota Depok pada Senin 24 Juni 2024 malam. Keenamnya kini masih diproses di Mapolsek Sukmajaya.

"Terkait tawuran di Kalimulya ada tiga anak SMA Al Jihad masih diamankan dan 3 anak diamankan di Jalan Keadilan anak SMA 15. Sampai saat masih diamankan di polsek sambil menunggu proses," kata Kapolsek Sukmajaya, Kompol Margiyono saat dikonfirmasi, Rabu (26/6/2024).

Margiyono menambahkan sejumlah barang bukti seperti stick golf hingga sepeda motor turut disita. Keenam pelaku masih dibawah umur.

"Barang bukti stick golf, HP, dan sepeda motor. Keenam pelaku tawuran masih dibawah umur," ujarnya.

Lebih lanjut, Margiyono mengatakan tawuran bukanlah antar sekolah. Ia memastikan tidak ada korban dalam peristiwa itu karena berhasil dicegah dan dibubarkan.

"Enggak bukan antar sekolah, enggak ada korban jadi sebelum tawuran kita bubarkan dan kita amankan di dua wilayah," pungkasnya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/338/3193098/tawuran-m7oi_large.jpg
Tahun Baru, Dua Kelompok Warga Hendak Tawuran di Klender 'Diacak-acak' Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/338/3193001/viral-Tmiw_large.jpg
Viral! Tawuran Pecah saat Awal Tahun di Flyover Klender, Polisi Turun Tangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181197/tawuran-SpNW_large.jpg
3 Pelaku Tawuran Berdarah di Depok Ditangkap, Polisi Sita Celurit hingga Gobang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/338/3180742/tawuran-dFGV_large.jpg
Kronologi Tawuran Berdarah di Depok yang Bikin Dua Remaja Terkapar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180234/tawuran-5w2o_large.jpg
3 Bocil SMP Diciduk saat Hendak Tawuran di Ulujami Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176136/mayat-Yrim_large.jpg
Hendak Tawuran, Remaja Panik Dikejar Warga Lompat ke Kali Tewas Tenggelam
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement