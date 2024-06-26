Enam Pelajar Ditangkap saat Hendak Tawuran di Cilodong Depok, Barang Bukti Stik Golf Disita

DEPOK - Sebanyak enam pelajar SMA ditangkap diduga saat hendak tawuran di wilayah Kalimulya, Cilodong, Kota Depok pada Senin 24 Juni 2024 malam. Keenamnya kini masih diproses di Mapolsek Sukmajaya.

"Terkait tawuran di Kalimulya ada tiga anak SMA Al Jihad masih diamankan dan 3 anak diamankan di Jalan Keadilan anak SMA 15. Sampai saat masih diamankan di polsek sambil menunggu proses," kata Kapolsek Sukmajaya, Kompol Margiyono saat dikonfirmasi, Rabu (26/6/2024).

Margiyono menambahkan sejumlah barang bukti seperti stick golf hingga sepeda motor turut disita. Keenam pelaku masih dibawah umur.

"Barang bukti stick golf, HP, dan sepeda motor. Keenam pelaku tawuran masih dibawah umur," ujarnya.

Lebih lanjut, Margiyono mengatakan tawuran bukanlah antar sekolah. Ia memastikan tidak ada korban dalam peristiwa itu karena berhasil dicegah dan dibubarkan.

"Enggak bukan antar sekolah, enggak ada korban jadi sebelum tawuran kita bubarkan dan kita amankan di dua wilayah," pungkasnya.

(Fakhrizal Fakhri )