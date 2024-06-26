Minta Camat hingga Lurah Pantau Judi Online, Pj Gubernur: Jadi Prioritas untuk Ditangani Serius

JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono meminta jajaran Camat dan Lurah untuk serius memantau wilayahnya dari kegiatan judi online.

Hal tersebut disampaikan Heru Budi menyikapi hasil rilis Menko Polhukam Hadi Tjahjanto bahwa wilayah terbanyak judi online di antara ada di Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Jakarta Timur.

Bahkan Menko Polhukam yang juga mantan Panglima TNI, Hadi Tjahjanto akan memanggil di antaranya Camat Tambora, Kalideres, hingga Camat Penjaringan.

"Saya tidak atau belum memiliki data atas hal tersebut. Tapi judi online menjadi prioritas untuk ditangani serius, maka saya mendukung penanganan ini secara bersama sama," ujar Heru Budi, Selasa (25/6/2024).

Terkait apakah Heru Budi juga akan memanggil Camat dan Lurah yang di wilayahnya banyak pelaku judi online berdasarkan analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Saya sudah minta masing-masing Wali Kota untuk koordinasi dengan Polres setempat. Sudah ada instruksi di grup pejabat DKI untuk mengingatkan hal ini," pungkas Heru Budi Hartono.

Sebagaimana diketahui sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengungkapkan lima provinsi di Indonesia dengan jumlah pemain judi online terbanyak secara demografi berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada 25 Juni 2024 di Jakarta.

Provinsi DKI Jakarta menempati urutan kedua pemain judi online di Indonesia dengan jumlah pemain judi online sebanyak 238.568 orang dan total transaksi Rp2,3 triliun.