Sempat Kabur ke Daerah Baduy, Ketua Panitia Konser Ricuh di Tangerang Ditangkap

TANGERANG - Polisi akhirnya menangkap ketua panitia Tangerang Lentera Festival 2024 (TNG Lenfest) di Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, MDPA (27) yang sempat melarikan diri usai dilaporkan soal dugaan penggelapan dan penipuan tiket konser tersebut.

Kapolresta Tangerang, Kombes Pol Baktiar Joko Mujiono membenarkan adanya penangkapan terhadap MDPA tersebut.

“Iya sudah (ditangkap),” kata Baktiar saat dikonfirmasi awak media, Rabu (26/6/2024).

Baktiar menyebutkan, MDPA ditangkap pada hari ini di kawasan Baduy, Kabupaten Lebak, Banten. Saat ini pelaku telah di bawa ke Polresta Tangerang, guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

“(Ditangkap) di daerah Leuwidamar Baduy,” jelasnya.

Sebelumnnya, Polisi menyelidiki lebih dalam terkait kerusuhan konser yang terjadi di Lapangan Kebeng, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Minggu (23/6/2024). Polisi mengantongi satu pelaku bernama Muhamad Dian Permana Angga.

Ketua panitia konser itu diduga menggelapkan uang ratusan juta sehingga konser menjadi kacau lalu diamuk massa sampai membakar sejumlah fasilitas yang ada di atas panggung.

"Sudah dibuatkan laporan penipuan dan penggelapan. Saat ini sedang dilakukan pencarian," kata Kapolsek Pasar Kemis AKP Ucu Nuryandi, Senin (24/6/2024).

Berdasarkan laporan yang diterima pihaknya, panitia konser mengaku rugi Rp800 juta karena uangnya dibawa kabur Muhammad Dian Permana Angga.