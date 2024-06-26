Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mobil Pengangkut Peralatan Dapur Terbakar di Ruas Tol JORR

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 26 Juni 2024 |15:31 WIB
Mobil Pengangkut Peralatan Dapur Terbakar di Ruas Tol JORR
A
A
A

BEKASI - Sebuah mobil terbakar di ruas jalan tol JORR, Jatiwarna, Kota Bekasi pada Rabu (26/6) siang. Polisi memastikan tidak ada korban jiwa atas peristiwa itu.

Kanit Gakkum Sat Lantas Polres Metro Bekasi Kota, Iptu Suwandi menyebut peristiwa itu bukanlah dipicu adanya kecelakaan lalu lintas. Mobil yang mengangkut kitchen set dan thinner itu tiba-tiba terbakar lantaran dipicu percikan api.

"Itu informasinya mobil datang dari arah Kampung Rambutan ke Jatiasih. Mobil itu membawa kitchen set dan thinner, kemudian ada percikan api dan tiba-tiba terbakar," kata Suwandi saat dikonfirmasi, Rabu (26/6/2024).

Suwandi juga memastikan tidak ada kecelakaan sebelum atau pasca kebakaran. Penumpang dan sopir dalam mobil itu pun dipastikan selamat.

"Tidak ada kecelakaan lalu lintas sebelun atau setelah kebakaran, sehingga tidak ditangani unit laka Informasi terakhir penumpang dan sopir selamat tidak ada korban," ungkapnya.

Polisi pun tengah melakukan evakuasi terhadap kendaraan dan sopir serta penumpang mobil. Mereka diarahkan untuk membuat laporan kepolisian.

(Khafid Mardiyansyah)

      
