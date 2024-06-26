Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jika Ada Anggotanya Main Judi Online, Kapolres Bogor: Pecat!

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 26 Juni 2024 |18:59 WIB
Jika Ada Anggotanya Main Judi <i>Online</i>, Kapolres Bogor: Pecat!
A
A
A

BOGOR - Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro mengultimatum seluruh anggotanya yang kedapatan terpapar judi online. Bagi anggotanya yang terlibat judi online akan diberikan sanksi yang tegas.

Hal itu ditegaskan Rio kepada wartawan usai kegiatan Groundbreaking Gedung Pelayanan Publik dan Rusun oleh Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Akhmad Wiyagus di Mako Polres Bogor, Rabu (26/6/2024).

"Sebelum saya melakukan tindakan tegas, tentunya saya juga akan melakukan tindakan ke internal. Bagi anggota Polres Bogor atau yang akan atau terlibat judi online, kami akan lakukan tindakan tegas, yang jelas saya akan melakukan pemecatan," tegas Rio.

Sanksi tegas yang dimaksud bisa sampai pada pemecatan. Tetapi, sejauh ini belum menemukan anggota Polres Bogor yang terlibat judi online.

"Yang jelasa saya akan melakukan pemecatan. Sampai sekarang, Alhamdulillah tidak ada," tegasnya.

Selain itu, untuk pelaku atau bandar judi online juga akan ditindak tegas. Hal itu sesuai dengan arahan dan perintah dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/337/3193428//judi_online-HXdM_large.jpg
Ini Peran Nenek 76 Tahun di Jaringan Internasional Judi Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/337/3193386//tersangka_judi_online-4C9N_large.jpg
Tak Disangka! Nenek 76 Tahun Terjerat Kasus Judi Online Jaringan Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/337/3193257//bareskrim-JqBP_large.jpg
Bareskrim Usut Aliran Dana-Aset Judol Jaringan Internasional Beromzet Ratusan Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/337/3193253//judi-NGY8_large.jpg
Bareskrim Polri Ungkap Judol Jaringan Internasional Beromzet hingga Ratusan Miliar per Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/337/3192934//puluhan_jenderal_dan_ribuan_personel_polri_naik_pangkat_pada_akhir_2025-60T2_large.jpg
Puluhan Jenderal dan Ribuan Personel Polri Naik Pangkat pada Akhir 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/337/3192755//prabowo-4jUI_large.jpg
Kapolri Minta Anak Buah Tak Baper Sikapi Istilah 'No Viral No Justice'
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement