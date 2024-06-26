Jika Ada Anggotanya Main Judi Online, Kapolres Bogor: Pecat!

BOGOR - Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro mengultimatum seluruh anggotanya yang kedapatan terpapar judi online. Bagi anggotanya yang terlibat judi online akan diberikan sanksi yang tegas.

Hal itu ditegaskan Rio kepada wartawan usai kegiatan Groundbreaking Gedung Pelayanan Publik dan Rusun oleh Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Akhmad Wiyagus di Mako Polres Bogor, Rabu (26/6/2024).

"Sebelum saya melakukan tindakan tegas, tentunya saya juga akan melakukan tindakan ke internal. Bagi anggota Polres Bogor atau yang akan atau terlibat judi online, kami akan lakukan tindakan tegas, yang jelas saya akan melakukan pemecatan," tegas Rio.

Sanksi tegas yang dimaksud bisa sampai pada pemecatan. Tetapi, sejauh ini belum menemukan anggota Polres Bogor yang terlibat judi online.

"Yang jelasa saya akan melakukan pemecatan. Sampai sekarang, Alhamdulillah tidak ada," tegasnya.

Selain itu, untuk pelaku atau bandar judi online juga akan ditindak tegas. Hal itu sesuai dengan arahan dan perintah dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.