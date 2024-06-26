Penghuni Panti Asuhan di Tangsel Bersyukur Terima Bantuan Pupuk Kasgot dari MNC Peduli

TANGERANG SELATAN - Penghuni Panti Asuhan Kemah Beth Shalom di Jalan Ciater, Rawa Mekar Jaya, Serpong, Tangerang Selatan (Tangsel), bersyukur menerima bantuan pupuk Kasgot dari MNC Peduli, Rabu (26/06/24).

Pupuk yang terbuat dari hasil bio-konversi sampah organik di Perkantoran MNC Center, Jakarta, itu nantinya akan digunakan pada area kebun yang cukup luas di sisi panti.

"Kita sering mengisi aktivitas di sini dengan bercocok tanam di kebun, dengan pupuk ini mudah-mudahan hasilnya lebih maksimal," tutur penghuni panti, Andika (19).

Berbagai jenis tanaman mewarnai banyak area perkebunan di sana seperti singkong, ubi, terong, cabai, hingga varietas anggur. Bahkan selain perkebunan, terdapat pula ternak hewan dan unggas.

"Kita berterimakasih dengan pemberian pupuk ini," ucapnya.

Panti Beth Shalom sendiri dihuni sekira 22 lansia dan 25 anak-anak. Mereka diajarkan cara untuk berkebun dan beternak. Pemberian bantuan pupuk Kasgot dari MNC Peduli ini sangat berarti karena dapat menopang upaya bercocok tanam oleh penghuni panti.

"Kami sangat terimakasih pada MNC Peduli, tentunya bantuan ini sangat bermanfaat untuk kami karena pertanian kami ini hasilnya memang diperuntukkan bagi operasional panti," ungkap pengelola panti, Ayen Oei.