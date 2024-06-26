Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kapolda Jabar Groundbreaking Dua Gedung Baru Polres Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 26 Juni 2024 |20:12 WIB
Kapolda Jabar <i>Groundbreaking</i> Dua Gedung Baru Polres Bogor
A
A
A

BOGOR - Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Akhmad Wiyagus melakukan groundbreaking pembangunan Gedung Pelayanan Publik dan Rusun Polres Bogor. Pembangunan dua gedung baru ini berasal dari hibah Pemerintah Kabupaten Bogor senilai Rp 70 miliar.

"Saya selaku pimpinan Polda Jabar mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemkab Bogor yang telah memberikan hibah kepada Polres Bogor. Ini menjadi wujud dari perhatian masyarakat kepada Polres Bogor dan jajaran. Sehingga melalui Pemkab Bogor dan persetujuan Ketua DPRD memberikan hibah pembangunan dua gedung pertama adalah gedung pelayanan publik, yang kedua gedung rumah susun," kata Akhmad, Rabu (26/6/2024).

Kata dia, pembangunan gedung ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang menjadi tugas pokok Polri yakni memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta penegakkan hukum yang berkeadilan.

"Ini menjadi challenge bagi kita, masyarakat Bogor tentunya berharap kepada kita untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Bukan hanya membangun gedung pelayanan publik, tapi masyarakat Bogor juga memperhatikan fasilitas buat anggota pelaksana pelayanan publik dalam bentuk pembangunan rumah susun yang kalau tidak salah nilainya cukup signifikan sekitar Rp 38 miliar, sementara gedung pelayanan publik sekitar Rp 34 miliar," ungkapnya.

Dengan dana yang tidak sedikit, Jenderal bintang dua itu pun meminta semua pihak mengawasi pembangunan ini. Sehingga, gedung ini dapat dibangun sesuai perencanaan dan peruntukkannya.

Halaman:
1 2
      
