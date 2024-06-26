Advertisement
MEGAPOLITAN

Viral! Remaja di Parung Bogor Diduga Perkosa Perempuan ODGJ

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 26 Juni 2024 |21:34 WIB
Viral! Remaja di Parung Bogor Diduga Perkosa Perempuan ODGJ
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

BOGOR - Video seorang remaja yang diamankan warga di wilayah Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, jadi viral di media sosial lantaran diduga memperkosa perempuan dalam kondisi gangguan jiwa.

Dalam video tersebut, nampak remaja itu sedang diinterogasi oleh warga. Ia pun mengakui perbuatannya diduga memperkosa korban sebanyak 10 kali dan mencuri kotak amal.

Kapolsek Parung Kompol Doddy membenarkan adanya kejadian dalam video yang beredar. Peristiwa itu diketahui terjadi pada Sabtu 22 Juni 2024.

"Benar dari hasil penyelidikan olah TKP dan memintai keterangan dari para saksi, bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024, jam 23.00 WIB di sebuah Gubug Desa Cogreg, Kecamatan Parung telah terjadi dugaan perbuatan cabul (asusila) yang dilakukan oleh MR alias Buluk umur 14 tahun kepada korban kepada korban N umur 50 tahun ," kata Doddy dalam keterangannya, Rabu (26/6/2024).

Perbuatan biadab itu dipergoki oleh adik korban. Keduanya didapati dalam keadaan telanjang pada bagian bawahnya.

"Dan saat ditegur pelaku kabur," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
