Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ricuh Pembersihan Sisa Bangunan Liar di Puncak Bogor, 3 Satpol PP Terluka

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 26 Juni 2024 |22:05 WIB
Ricuh Pembersihan Sisa Bangunan Liar di Puncak Bogor, 3 Satpol PP Terluka
Kericuhan saat pembersihan sisa bangunan liar di Puncak, Bogor (Tangkapan layar)
A
A
A

BOGOR - Pembersihan sisa banguna liar di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat diwarnai kericuhan antara petugas dengan warga. Sejumlah orang dikabarkan terluka termasuk tiga personel Satpol PP dalam kejadian, Rabu (26/6/2024).

Kabid Ketertiban Umum Satpol PP Kabupaten Bogor, Rhama Kodara mengatakan bahwa awalnya peristiwa itu terjadi ketika petugas sedang membersihkan puing-puing bangunan bekas pembongkaran beberapa waktu lalut. Ketika di sekitaran Gantole, petugas melihat sisa bangunan toilet yang belum terbongkar.

"Jadi kita melakukan kegiatan seperti biasa, kegiatan hari ketiga (paska pembongkaran) membersihkan puing-puing dari mulai Gantole lagi. Ternyata di Gantole itu yang awal kita bongkar itu masih ada bangunan WC ada tiga, terus ada kamar juga di situ," kata Rhama kepada wartawan.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/338/3162487/kapolres_bogor-Cu9W_large.jpg
Bogor Rawan Bencana, Polsek Diminta Rutin Berkoordinasi dengan BMKG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/24/338/3133589/gali_sumur-Dyjo_large.jpg
Pekerja Gali Sumur Terjebak Reruntuhan Beton di Puncak Bogor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/08/338/3129212/biskita_trans_pakuan-eFxR_large.jpg
3 Bulan Mati Suri, Biskita Trans Pakuan di Bogor Kembali Beroperasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/26/338/3126229/damkar-nj1u_large.jpg
Duh! Remaja di Bogor Iseng Main Borgol Tak Bisa Dibuka, Damkar Turun Tangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/14/337/3095370/unik-KnHp_large.jpg
5 Fakta Kelamin Remaja Perempuan di Bogor Tiba-Tiba Berubah Jadi Laki-Laki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/06/338/3082633/pedagang-pYzO_large.jpg
Pedagang Pasar Tumpah Bogor Bantah Pasang Spanduk Tolak Pembongkaran  
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement