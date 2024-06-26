Ricuh Pembersihan Sisa Bangunan Liar di Puncak Bogor, 3 Satpol PP Terluka

BOGOR - Pembersihan sisa banguna liar di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat diwarnai kericuhan antara petugas dengan warga. Sejumlah orang dikabarkan terluka termasuk tiga personel Satpol PP dalam kejadian, Rabu (26/6/2024).

Kabid Ketertiban Umum Satpol PP Kabupaten Bogor, Rhama Kodara mengatakan bahwa awalnya peristiwa itu terjadi ketika petugas sedang membersihkan puing-puing bangunan bekas pembongkaran beberapa waktu lalut. Ketika di sekitaran Gantole, petugas melihat sisa bangunan toilet yang belum terbongkar.

"Jadi kita melakukan kegiatan seperti biasa, kegiatan hari ketiga (paska pembongkaran) membersihkan puing-puing dari mulai Gantole lagi. Ternyata di Gantole itu yang awal kita bongkar itu masih ada bangunan WC ada tiga, terus ada kamar juga di situ," kata Rhama kepada wartawan.

