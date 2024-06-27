Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pegawai Kemenkumham yang Viral Nyabu Bareng Wanita Kena Hukuman Disiplin

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 27 Juni 2024 |03:44 WIB
Pegawai Kemenkumham yang Viral Nyabu Bareng Wanita Kena Hukuman Disiplin
ASN Kemenkumham diduga nyabu dengan wanita (Tangkapan layar)
JAKARTA - Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham, Anggoro Dasananto membenarkan video viral menampilkan pria dan wanita yang diduga mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu merupakan pegawainya.

Menurutnya oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) itu tengah diproses hukuman disiplin.

“Pegawai tersebut diduga telah melanggar kode etik ASN dan kasus ini telah ditangani DJKI sejak Februari 2024," kata Anggoro dalam keterangannya dikutip, Rabu (26/6/2024).

Anggoro berkata, ASN itu tengah diproses hukuman disiplin.

Kemenkumham tengah membuat tim untuk pemeriksaan disiplin ASN tersebut.

