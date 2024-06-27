Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Golkar Akui KIM Sempat Dekati PKS Tawari Pendamping Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 27 Juni 2024 |03:09 WIB
Golkar Akui KIM Sempat Dekati PKS Tawari Pendamping Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta
Idrus Marham (kiri) memberi keterangan pers (MPI/Felldy)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Dewan Pembina Bappilu Partai Golkar, Idrus Marham membenarkan jika Koalisi Indonesia Maju (KIM) pernah berkomunikasi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk menggaet kader Partai Dakwah menjadi bakal calon wakil gubernur pendamping Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta 2024.

Kendati pada akhirnya, PKS mengumumkan mengusung Anies Baswedan dan Sohibul Iman sebagai pasangan calon gubernur dan calon wakil Gubernur Jakarta 2024-2029. Idrus menilai itu sebagai dinamika biasa dalam politik.

 BACA JUGA:

"Kita lakukan komunikasi politik semua ibarat orang mau cari apa ya ini semua nanti kan apa, ya sama lo dulu banyak sekali perempuan lo deketin tapi yang kena cuma satu," kata Idrus di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Rabu (26/6/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/25/337/3039455/anies_dan_ridwan_kamil-guEM_large.jpg
Survei Indikator: Ridwan Kamil Lebih Kompetitif Lawan Anies di Pilgub Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/25/338/3039121/kpu_verifikasi_calon_independen_pilgub_dki_jakarta-9n7j_large.JPG
Jumlah Dukungan Pasangan Dharma-Kun Tidak Memenuhi Syarat Pilgub DKI, KPU Beri Waktu Perbaikan 3 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/337/3038595/pdip-dan-pkb-bentuk-forum-khusus-pilkada-bangun-koalisi-di-jakarta-hingga-jatim-UxOFpxoik8.jpg
PDIP dan PKB Bentuk Forum Khusus Pilkada, Bangun Koalisi di Jakarta hingga Jatim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/337/3038590/lewat-pantun-pks-ajak-cak-imin-dan-pkb-dukung-anies-sohibul-iman-di-pilgub-dki-peMR6dntJR.jpg
Lewat Pantun, PKS Ajak Cak Imin dan PKB Dukung Anies-Sohibul Iman di Pilgub DKI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/337/3038043/anies-baswedan-belum-ada-lawan-di-pilgub-jakarta-2024-GnriRYYlyG.jpg
Anies Baswedan Belum Ada Lawan di Pilgub Jakarta 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/337/3037964/kantongi-dukungan-nasdem-anies-akui-surya-paloh-selipkan-pesan-untuk-jakarta-KY3J65q2rO.jpg
Kantongi Dukungan NasDem, Anies Akui Surya Paloh Selipkan Pesan untuk Jakarta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement