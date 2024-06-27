Golkar Akui KIM Sempat Dekati PKS Tawari Pendamping Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta

JAKARTA - Ketua Dewan Pembina Bappilu Partai Golkar, Idrus Marham membenarkan jika Koalisi Indonesia Maju (KIM) pernah berkomunikasi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk menggaet kader Partai Dakwah menjadi bakal calon wakil gubernur pendamping Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta 2024.

Kendati pada akhirnya, PKS mengumumkan mengusung Anies Baswedan dan Sohibul Iman sebagai pasangan calon gubernur dan calon wakil Gubernur Jakarta 2024-2029. Idrus menilai itu sebagai dinamika biasa dalam politik.

BACA JUGA:

"Kita lakukan komunikasi politik semua ibarat orang mau cari apa ya ini semua nanti kan apa, ya sama lo dulu banyak sekali perempuan lo deketin tapi yang kena cuma satu," kata Idrus di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Rabu (26/6/2024).