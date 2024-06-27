Pusat Data Nasional Diserang Hacker, 47 Layanan Kemendikbud Ristek Terganggu

JAKARTA - Sebanyak 47 layanan Kemendikbud Ristek terganggu usai Pusat Data Nasional (PDN) Kemenkominfo diretas hacker. Sehingga layanan di antaranya SPSE, Beasiswa Pendidikan, KIP Kuliah, hingga pendaftaran Layanan Tatap Muka Daring (LTMD) via Zoom ULT belum bisa diakses.

Hal ini pun dibenarkan oleh Pelaksana Tugas Kepala Biro Kerja Sama Hubungan Masyarakat (BKHM) Kemendikbud Ristek, Anang Ristanto dan meminta maaf atas ketidaknyamanan itu.

"Sehubungan dengan gangguan teknis yang terjadi pada layanan Pusat Data Nasional (PDN) 2 Kementerian Komunikasi dan Informatika sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai saat ini, terdapat 49 domain layanan/aplikasi Kemendikbudristek di bidang pendidikan dan kebudayaan yang terdampak dan belum dapat diakses publik, di antaranya Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), Beasiswa Pendidikan, KIP Kuliah, layanan perizinan film,"kata Anang dalam keterangannya, Rabu (26/6/2024).

BACA JUGA:

"Kemendikbudristek memohon maaf atas gangguan dan ketidaknyamanan yang terjadi,"sambungnya.

Dia mengatakan pihaknya terus berkoordinasi intensif dengan Kemenkominfo selaku pengelola PDN 2 untuk menindaklanjuti hal tersebut dan melakukan pemulihan layanan secara bertahap.