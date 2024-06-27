Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pusat Data Nasional Diserang Hacker, 47 Layanan Kemendikbud Ristek Terganggu

Widya Michella , Jurnalis-Kamis, 27 Juni 2024 |04:10 WIB
Pusat Data Nasional Diserang Hacker, 47 Layanan Kemendikbud Ristek Terganggu
Ilustrasi peretasan (Foto: News24)
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 47 layanan Kemendikbud Ristek terganggu usai Pusat Data Nasional (PDN) Kemenkominfo diretas hacker. Sehingga layanan di antaranya SPSE, Beasiswa Pendidikan, KIP Kuliah, hingga pendaftaran Layanan Tatap Muka Daring (LTMD) via Zoom ULT belum bisa diakses.

Hal ini pun dibenarkan oleh Pelaksana Tugas Kepala Biro Kerja Sama Hubungan Masyarakat (BKHM) Kemendikbud Ristek, Anang Ristanto dan meminta maaf atas ketidaknyamanan itu.

"Sehubungan dengan gangguan teknis yang terjadi pada layanan Pusat Data Nasional (PDN) 2 Kementerian Komunikasi dan Informatika sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai saat ini, terdapat 49 domain layanan/aplikasi Kemendikbudristek di bidang pendidikan dan kebudayaan yang terdampak dan belum dapat diakses publik, di antaranya Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), Beasiswa Pendidikan, KIP Kuliah, layanan perizinan film,"kata Anang dalam keterangannya, Rabu (26/6/2024).

 BACA JUGA:

"Kemendikbudristek memohon maaf atas gangguan dan ketidaknyamanan yang terjadi,"sambungnya.

Dia mengatakan pihaknya terus berkoordinasi intensif dengan Kemenkominfo selaku pengelola PDN 2 untuk menindaklanjuti hal tersebut dan melakukan pemulihan layanan secara bertahap.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/337/3154052/peretasan-AzHC_large.jpg
Geger 700 Ribu Data Diretas Termasuk Seleksi CPNS, Kemhan: Kami Sedang Investigasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/337/3140716/x_kpu-xJ0a_large.jpg
Medsos X Diretas Situs Judol, KPU Minta Bantuan BSSN 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/31/337/3100234/ilustrasi_peretasan-gq1l_large.jpg
Prakiraan Ancaman Siber Masih Mengintai Indonesia pada 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/510/3035478/akun-instagramnya-diretas-hacker-kejati-diy-lapor-polisi-m086FrKTW5.jpg
Akun Instagramnya Diretas Hacker, Kejati DIY Lapor Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/337/3034616/kabareskrim-akui-kesulitan-tangani-peretasan-server-pdn-kemenkominfo-AJSHfsYIua.jpg
Kabareskrim Akui Kesulitan Tangani Peretasan Server PDN Kemenkominfo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/14/338/3034220/polisi-dalami-sindikat-judi-online-lain-yang-retas-situs-pemerintah-NymguaEHp3.jpg
Polisi Dalami Sindikat Judi Online Lain yang Retas Situs Pemerintah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement