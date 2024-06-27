Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kritisi Merosotnya Demokrasi Indonesia, Faisal Basri : Rakyat Diadu, Tokoh Agama Disumpelin Konsesi Tambang

Widya Michella , Jurnalis-Kamis, 27 Juni 2024 |04:00 WIB
Kritisi Merosotnya Demokrasi Indonesia, Faisal Basri : Rakyat Diadu, Tokoh Agama Disumpelin Konsesi Tambang
A
A
A

JAKARTA - Ekonom Senior dari Universitas Indonesia, Faisal Basri mengkritik merosotnya demokrasi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya indeks demokrasi Indonesia turun 22 peringkat sejak 2019.

"Demokrasi kita hancur, indeks demokrasi kita tahun 2023 dibandingkan tahun 2019 turun 22 peringkat, anjlok 22 peringkat gila ga skornya dari 0,5 turun jadi 0,3 bentar lagi nol,"kata Faisal dalam diskusi membongkar korupsi, kolusi, nepotisme di Jakarta, Rabu 26 Juni 2024.

Merosotnya demokrasi ini menyebabkan Indonesia akan menghadapi ancaman yakni hancurnya peradaban.

Halaman:
1 2
      
