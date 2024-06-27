Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hari ini, Menkominfo hingga BSSN Dipanggil Komisi I DPR RI Terkait Serangan Siber

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 27 Juni 2024 |05:09 WIB
Hari ini, Menkominfo hingga BSSN Dipanggil Komisi I DPR RI Terkait Serangan Siber
A
A
A

JAKARTA - Buntut insiden gangguan server Pusat Data Nasional (PDN) akibat serangan siber ransomware, Komisi I DPR RI berencana memanggil Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi hingga Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada Kamis (27/6/2024) ini.

Gangguan pada server Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) terjadi sejak Kamis, 20 Juni 2024 lalu hingga membuat layanan publik, termasuk layanan imigrasi terkendala. BSSN Republik Indonesia mengungkap insiden itu terjadi karena adanya serangan siber ransomware, disamping BSSN, Kominfo, Cyber Crime Polri, hingga KSO Telkom-Sigma-Lintasarta masih melakukan investigasi secara menyeluruh terkait serangan siber tersebut.

Maka itu, pemanggilan terhadap Menkominfo hingga BSSN itu dilakukan agar DPR RI mendapatkan menjelaskan tentang permasalahan gangguan server Pusat Data Nasional (PDN) akibat serangan siber ransomware. Pasalnya, penjelasan Kominfo hingga BSSN beberapa waktu lalu tentang hal itu dianggap kurang jelas.

"Jadi, Kamis InsyaAllah kita akan panggil, baik Kominfo maupun BSSN. Menkominfo beserta perangkat dan BSSN," ujar Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid pada wartawan, kemarin.

"Jadi ini penjelasan pemerintah menurut kami belum utuh, kemarin kan masih singkat. Perlu ada pendalaman untuk kemudian putuskan sikap kita seperti apa," tutur Meutya lagi.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/337/3193160//dpr-NrJt_large.jpg
KUHP dan KUHAP Resmi Berlaku, DPR: Selamat Menikmati Dua Aturan Hukum Pidana Baru!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192581//pimpinan_dpr_gelar_rakor_pemulihan_pascabencana_aceh-OUnE_large.jpg
Pimpinan DPR Gelar Rakor Pemulihan Pascabencana Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/337/3192260//dpr-Du8N_large.jpg
DPR: RPJMN Prioritaskan Transformasi Ekonomi sebagai Agenda Utama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191342//pkb-bHLy_large.jpg
Ida Fauziyah: PKB Lahir Bukan karena Ambisi Kekuasaan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189674//dpr-F3XT_large.jpg
Polisi Ciduk Pelaku Perusakan Kebun Teh Pengalengan, DPR: Tangkap Aktor Intelektualnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189666//dpr-rYv8_large.jpg
DPR Dorong Jakarta Jadi Rumah Nyaman untuk Warganya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement