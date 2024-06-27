Hari ini, Menkominfo hingga BSSN Dipanggil Komisi I DPR RI Terkait Serangan Siber

JAKARTA - Buntut insiden gangguan server Pusat Data Nasional (PDN) akibat serangan siber ransomware, Komisi I DPR RI berencana memanggil Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi hingga Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada Kamis (27/6/2024) ini.

Gangguan pada server Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) terjadi sejak Kamis, 20 Juni 2024 lalu hingga membuat layanan publik, termasuk layanan imigrasi terkendala. BSSN Republik Indonesia mengungkap insiden itu terjadi karena adanya serangan siber ransomware, disamping BSSN, Kominfo, Cyber Crime Polri, hingga KSO Telkom-Sigma-Lintasarta masih melakukan investigasi secara menyeluruh terkait serangan siber tersebut.

BACA JUGA: Polri Bakal Usut Dugaan Pidana dalam Kasus Gangguan Server PDN Kemenkominfo

Maka itu, pemanggilan terhadap Menkominfo hingga BSSN itu dilakukan agar DPR RI mendapatkan menjelaskan tentang permasalahan gangguan server Pusat Data Nasional (PDN) akibat serangan siber ransomware. Pasalnya, penjelasan Kominfo hingga BSSN beberapa waktu lalu tentang hal itu dianggap kurang jelas.

"Jadi, Kamis InsyaAllah kita akan panggil, baik Kominfo maupun BSSN. Menkominfo beserta perangkat dan BSSN," ujar Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid pada wartawan, kemarin.

"Jadi ini penjelasan pemerintah menurut kami belum utuh, kemarin kan masih singkat. Perlu ada pendalaman untuk kemudian putuskan sikap kita seperti apa," tutur Meutya lagi.

(Khafid Mardiyansyah)