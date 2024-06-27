Jan Maringka Sambangi DPP Demokrat, Bahas Pilgub Sulut

JAKARTA - Bakal Calon Wakil Gubernur (Bacawagub), Jan Maringka menyambangi kantor DPP Partai Demokrat untuk berdiskusi mengenai pencalonan dirinya sebagai Wakil Gubernur mendampingi Elly Lasut dalam Pilgub Sulawesi Utara (Sulut) dalam kontestasi Pilkada 2024.

Di DPP Demokrat, Jan bersama dengan tim pemenangannya disambut oleh Sekertaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya untuk berdiskusi mengenai pilgub Sulut.

"Kami mendapatkan kesempatan untuk berdiskusi dengan Sekertaris Jenderal DPP Demokrat dalam konteks pencalonan sebagai Wakil Gubernur untuk provinsi Sulut. Dimana kita melihat bahwa Demokrat mengusung Elly Lasut sebagai Gubernur dan kami sebagai Wakil Gubernur," kata Jan kepada wartawan, Rabu (26/6/2024).

Jan mengatakan, dalam diskusinya bersama dengan Sekjen Demokrat itu, untuk menyamakan persepsi yang sebelumnya sudah terbentuk dalam Koalisi Sulut Maju.

"Namun ternyata kemarin masing-masinh sudah mencalonkan pasangannya sendiri-sendiri dan kami bersama dengan bapak Elly Lasut sudah membangun komunikasi, partai yang sedang kita bangun komunikasinya adalah selain Demokrat yakni dengan PSI kemudian juga Perindo PKB dan PKS," ujar Jan.

"Jadi dengan 5 partai dengan jumlah pendukung 10 kursi, ini adalah small is beautiful, ini adalah kelompok yang kita harapkan juga memberikan warna terhadap pembangunan Sulut untuk lebih maju lagi," imbuhnya.