Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jan Maringka Sambangi DPP Demokrat, Bahas Pilgub Sulut

Giffar Rivana , Jurnalis-Kamis, 27 Juni 2024 |08:39 WIB
Jan Maringka Sambangi DPP Demokrat, Bahas Pilgub Sulut
A
A
A

JAKARTA - Bakal Calon Wakil Gubernur (Bacawagub), Jan Maringka menyambangi kantor DPP Partai Demokrat untuk berdiskusi mengenai pencalonan dirinya sebagai Wakil Gubernur mendampingi Elly Lasut dalam Pilgub Sulawesi Utara (Sulut) dalam kontestasi Pilkada 2024.

Di DPP Demokrat, Jan bersama dengan tim pemenangannya disambut oleh Sekertaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya untuk berdiskusi mengenai pilgub Sulut.

"Kami mendapatkan kesempatan untuk berdiskusi dengan Sekertaris Jenderal DPP Demokrat dalam konteks pencalonan sebagai Wakil Gubernur untuk provinsi Sulut. Dimana kita melihat bahwa Demokrat mengusung Elly Lasut sebagai Gubernur dan kami sebagai Wakil Gubernur," kata Jan kepada wartawan, Rabu (26/6/2024).

Jan mengatakan, dalam diskusinya bersama dengan Sekjen Demokrat itu, untuk menyamakan persepsi yang sebelumnya sudah terbentuk dalam Koalisi Sulut Maju.

"Namun ternyata kemarin masing-masinh sudah mencalonkan pasangannya sendiri-sendiri dan kami bersama dengan bapak Elly Lasut sudah membangun komunikasi, partai yang sedang kita bangun komunikasinya adalah selain Demokrat yakni dengan PSI kemudian juga Perindo PKB dan PKS," ujar Jan.

"Jadi dengan 5 partai dengan jumlah pendukung 10 kursi, ini adalah small is beautiful, ini adalah kelompok yang kita harapkan juga memberikan warna terhadap pembangunan Sulut untuk lebih maju lagi," imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/337/3193788//sby-h2MD_large.jpg
Demokrat Laporkan 4 Akun Medsos Tuding SBY Dalang Kasus Ijazah Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/337/3193785//sekjen_dpp_partai_demokrat_herman_khaeron-6K3n_large.jpg
Wacana Pilkada lewat DPRD, Demokrat Tegaskan Satu Barisan dengan Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/337/3193415//ketua_majelis_tinggi_partai_demokrat_susilo_bambang_yudhoyono-CM4K_large.jpg
Tuding SBY Dalangi Isu Ijazah Jokowi, Demokrat Bakal Polisikan Budhius Pekan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/337/3192480//pemerintah-8kSZ_large.jpg
Wacana Pilkada Lewat DPRD, Pengamat: Penataan Ulang Peta Kekuasaan di Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186422//psi-iavs_large.jpg
PSI Tuding Ada Pemasok Bahan Bakar Roy Suryo di Kasus Ijazah Jokowi, Sindir Demokrat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186404//juru_bicara_partai_demokrat_diska_putri-DKoh_large.jpg
Jubir Tegaskan Demokrat Tak Pernah Ikut Terlibat Polemik Ijazah Jokowi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement