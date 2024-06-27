Gunung Ibu Erupsi Dahsyat Pagi Ini, Luncurkan 4000 Meter Abu Vulkanik

JAKARTA - Gunung Ibu di Halmahera Barat, Maluku Utara kembali mengalami erupsi dahsyat pagi hari ini, Kamis 27 Juni 2024, pukul 09.06 WIT. Masing-masing luncurkan 4.000 meter abu vulkanik di atas puncak.

“Terjadi erupsi G. Ibu pada hari Kamis, 27 Juni 2024, pukul 09:06 WIT dengan tinggi kolom abu teramati ± 4000 m di atas puncak (± 5325 m di atas permukaan laut),” ungkap Petugas Pos Gunung Api, Gradita Trihadi dalam keterangannya.

Gradita mengatakan kolom abu teramati berwarna kelabu hingga hitam dengan intensitas sedang hingga tebal ke arah utara dan barat laut. Saat laporan ini dibuat, erupsi masih berlangsung.

Sementara itu, Gradita meminta agar masyarakat di sekitar Gunung Ibu dan pengunjung atau wisatawan agar tidak beraktivitas di dalam radius 4 km dan perluasan sektoral berjarak 7 km ke arah bukaan kawah di bagian utara dari kawah aktif Gunung Ibu.

“Jika terjadi hujan abu, masyarakat yang beraktivitas diluar rumah disarankan untuk menggunakan pelindung hidung, mulut (masker) dan mata (kacamata),” imbaunya.

(Khafid Mardiyansyah)