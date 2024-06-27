Istana Minta Maaf Ambulans yang Berisi Pasien Terhenti saat Iring-iringan Presiden Melintas

JAKARTA - Istana menanggapi perihal adanya warga yang mengeluhkan iring-ringan rombongan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberhentikan ambulans yang sedang membawa pasien.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden M. Yusuf Permana mengatakan bahwa pihaknya meminta maaf atas kejadian tersebut.

"Kami memohon Maaf kepada Keluarga dan Masyarakat atas kejadian tersebut dan akan selalu Mengingat kembali kepada semua Jajaran Pengamanan," kata Yusuf dalam keterangannya, Kamis (27/6/2024).

Yusuf menjelaskan bahwa pada dasarnya sesuai prosedur, pihaknya memberikan prioritas kepada ambulance dan tidak menghambatnya. Termasuk kendaraan pemadam kebakaran.

"Seringkali dijalanan rangkaian Kepresidenan menepi dan disalip oleh Ambulance karena memang itu adalah Prioritas sesuai SOP Kami," kata Yusuf.

Yusuf memastikan bahwa tim di lapangan selalu diingatkan untuk selalu memperhatikan standar operasional prosedur (SOP) dalam pengamanan Presiden Jokowi.

"Dilapangan Tim Adv Kepresidenan selalu memberikan Arahan dan Informasi kepada Tim Pengamanan Wilayah untuk menerapkan SOP tersebut," ungkapnya.