Wapres Tinjau Pabrik Pengolahan Limbah B3 dan Buka Halaqoh Ponpes Se-Jatim

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Timur (Jatim), pada Kamis (27/6/2024). Wapres dan rombongan lepas landas menuju Pangkalan Udara TNI AU Abdulrachman Saleh, Kabupaten Malang, Provinsi Jatim pada pukul 10.30 WIB dengan menggunakan Pesawat Khusus Kepresidenan Boeing 737-400 TNI AU. Perjalanan udara diperkirakan memakan waktu sekitar 1 jam 30 menit.

Wapres dan rombongan tiba di Pangkalan Udara TNI AU Abdulrachman Saleh pukul 12.00 WIB, disambut oleh Pj. Gubernur Jatim Adhy Karyono, Pangdam V/Brawijaya Kolonel Inf Andris Marlon Tuwaidan, Kapolda Jatim Irjen Pol Imam Sugianto, Danlanud Abdulrachman Saleh Marsma TNI Firman Wirayuda, dan Danlanal Malang Kolonel Laut (KH/W) Rinanda Sintasari, beserta pendamping masing-masing.

Setelah Ishoma, pada pukul 13.00 WIB, Wapres dan rombongan menuju PT. Prada Tanara Pratama di Kawasan Industri PIER, Kabupaten Pasuruan dengan berkendara mobil. Di Lokasi tersebut, Wapres diagendakan meninjau pabrik pengolahan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun).

Pukul 14.15 WIB, Wapres direncanakan melanjutkan perjalanan menuju Jl Rembang Industri 10/II PIER – Pasuruan, untuk meninjau Fronte Classic Indonesia, perusahaan Jepang-Indonesia yang bergerak di industri karpet dan permadani.

Selanjutnya, Wapres dijadwalkan menuju Pondok Pesantren Darul ‘Ulum Agung di Kota Malang untuk bersilaturahmi dengan pengasuh pondok pesantren dan tokoh masyarakat setempat.