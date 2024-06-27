Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Bansos 2020, Jokowi: Silakan Diproses Sesuai Ketentuan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 27 Juni 2024 |11:29 WIB
Presiden Jokowi. (Foto: Biro Pers Setpres)
BARITO TIMUR - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan Bantuan sosial (Bansos) Presiden tahun 2020.

Menanggali hal tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempersilakan KPK untuk mengusut kasus dugaan korupsi tersebut sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

“Ya itu saya kira tindak lanjut dari peristiwa yang lalu ya. Silakan diproses hukum sesuai kewenangan yang dimiliki oleh aparatur hukum,” kata Jokowi di Kalimantan Timur, Kamis (27/6/2024).

Sebagaimana informasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan Bansos Presiden. Dugaan bansos yang dikorupsi ini terjadi pada 2020 saat penanganan pandemi Covid-19.

"Ini merupakan pengembangan perkara distribusi bansos yang baru diputus oleh pengadilan Tipikor. Ini dalam rangka pengadaan bantuan sosial Presiden terkait penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek pada Kemensos tahun 2020," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika, Selasa (25/6/2024).

Tessa menjelaskan kasus ini bersamaan dengan diusutnya kasus korupsi pengadaan bansos untuk keluarga penerima harapan. Sehingga, kata dia, kasus ini tidak diusut berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan itu.

Halaman:
1 2
      
