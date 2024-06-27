Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Demo di Depan Kemenkeu Bubar, Buruh Bacakan 6 Pernyataan Sikap

Giffar Rivana , Jurnalis-Kamis, 27 Juni 2024 |15:53 WIB
Demo di Depan Kemenkeu Bubar, Buruh Bacakan 6 Pernyataan Sikap
Demo buruh di depan Kantor Kemenkeu bubar (Foto : MPI/Giffar R)
JAKARTA - Sebelum membubarkan diri, demonstrasi yang dilakukan para buruh yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) menyatakan enam sikap atas aksinya yang digelar di depan Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Kamis (27/6/2024).

Pernyataan sikap itu dibacakan oleh Koordinator AASB, Sudarto As di atas mobil komando, yang mana salah satunya kaum buruh menolak keras tentang kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang dicanangkan pemerintah.

1. Menolak dengan tegas Penyelenggaraan Tapera.

2. Menuntut dicabutnya PP 21 tahun 2024 tentang penyelenggaraan Tapera.

3. Menuntut dicabutnya UU Omnibuslaw nomor 6 tahun 2023, tentang cipta kerja.

4. Menuntut dicabutnya UU Omnibuslaw tentang kesehatan.

Topik Artikel :
Omnibuslaw Tapera Demo Buruh
