Angela Tanoesoedibjo dan Pimpinan Partai Perindo Kunjungi DPP PKS

JAKARTA - Ketua Harian Nasional I DPP Partai Perindo, Angela Tanosoedibjo mengunjungi Kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Angela didampingi oleh pimpinan DPP Partai Perindo lainnya.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Angela tiba sekitar pukul 16.00 WIB. Angela datang bersama Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Ferry Kurnia dan Michael Sianipar, Bendahara Umum Partai Perindo Angkie Yudistia dan Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum dan HAM Tama S Langkun.

BACA JUGA: Angela Tanoesoedibjo Lantik Ketua DPW Partai Perindo Jawa Timur

Ketika tiba, Angela langsung disambut oleh Presiden PKS Ahmad Syaikhu dan jajaran PKS lainnya. Angela dan jajaran Perindo terlihat kompak memakai seragam putih Perindo.

Setelah bersalaman, mereka kemudian masuk ke dalam ruangan pertemuan. Masing-masing langsung menduduki kursi yang telah disediakan.

Angela dan Syaikhu terlihat duduk bersebelahan diikuti dengan pimpinan Perindo dan PKS yang duduk mengitari. Mereka berbincang akrab.

Belum diketahui apa yang dibahas pada pertemuan itu. Awak media pun diminta untuk menunggu seraya pertemuan itu selesai.

(Qur'anul Hidayat)