Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tak Ada Backup Data, BSSN Klaim Jadi Masalah Utama Gangguan Server PDN

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 27 Juni 2024 |18:52 WIB
Tak Ada Backup Data, BSSN Klaim Jadi Masalah Utama Gangguan Server PDN
Rapat Komisi I DPR dengan Menkominfo dan BSSN (Foto: Felldy Utama)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian mengungkap persoalan utama dari gangguan server Pusat Data Nasional (PDN) lantaran tidak adanya cadangan atau backup data. Sehingga, hal ini yang menimbulkan terhambatnya sejumlah layanan sebagaimana yang terjadi beberapa waktu terakhir.

Hal ini diungkapkan Hinsa dalam rapat bersama Komisi I DPR dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budie Arie Setiadi di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/6/2024).

"Mohon maaf, pak menteri, permasalahan utama adalah tata kelola, ini hasil pengecekan kita. Dan tidak adanya back up," kata Hinsa mengungkapkan.

Ia menyampaikan, backup data hanya berada di PDNS 1 yang berada di Surayaba. Namun, dalam kasus ini mengingat PDNS Surabaya yang diserang oleh Ransomware, maka dibutuhkan backup data dari PDNS lainnya.

Ternyata, yang menjadi persoalan adalah PDNS lainnya tidak memiliki backup data yang sama seperti di Surabaya.

Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid kembali mengonfirmasi bahwa kebenaran informasi terkait tidak adanya backup data di PDNS yang berada di Batam.

"Di Batam itu tidak sepenuhnya. Jadi kalau sebenarnya, seharusnya itu diarsipkan. Artinya data yang ada di Surabaya, seharusnya itu harus ada persis seperti itu juga di Batam. Jadi begitu misalnya ada gangguan di salah satu, misalnya di Surabaya ini, analoginya sebenarnya hampir sama dengan mati listrik, hidupkan genset. Kira-kira gitu," ujarnya menjawab.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/337/3154052/peretasan-AzHC_large.jpg
Geger 700 Ribu Data Diretas Termasuk Seleksi CPNS, Kemhan: Kami Sedang Investigasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/337/3140716/x_kpu-xJ0a_large.jpg
Medsos X Diretas Situs Judol, KPU Minta Bantuan BSSN 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/31/337/3100234/ilustrasi_peretasan-gq1l_large.jpg
Prakiraan Ancaman Siber Masih Mengintai Indonesia pada 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/510/3035478/akun-instagramnya-diretas-hacker-kejati-diy-lapor-polisi-m086FrKTW5.jpg
Akun Instagramnya Diretas Hacker, Kejati DIY Lapor Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/337/3034616/kabareskrim-akui-kesulitan-tangani-peretasan-server-pdn-kemenkominfo-AJSHfsYIua.jpg
Kabareskrim Akui Kesulitan Tangani Peretasan Server PDN Kemenkominfo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/14/338/3034220/polisi-dalami-sindikat-judi-online-lain-yang-retas-situs-pemerintah-NymguaEHp3.jpg
Polisi Dalami Sindikat Judi Online Lain yang Retas Situs Pemerintah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement