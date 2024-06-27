Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ingatkan Capim dan Dewas KPK untuk Independen, Wapres: Jangan Ada Titipan!

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 27 Juni 2024 |18:58 WIB
Ingatkan Capim dan Dewas KPK untuk Independen, Wapres: Jangan Ada Titipan!
Wapres KH Ma'ruf Amin (Foto: Setwapres BPMI)
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengingatkan agar calon pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) untuk independen, tidak ada titipan dari pihak-pihak tertentu.

Wapres menekankan hal ini saat ditanya awak media terkait kriteria khusus calon pimpinan dan Dewas KPK untuk memimpin lembaga anti rasuah itu kedepannya. Mengingat, saat ini merupakan masa pendaftaran calon pimpinan dan Dewas KPK periode 2024-2029.

“Saya kira paling pertama harus rekam jejaknya harus bersih. Itu rekam jejak. Sebab kalau rekam jejaknya sudah tidak bersih, saya kira sulit,” ujar Wapres dalam keterangan pers usai meninjau Pabrik Pengolahan Limbah B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya) dan PT Fronte Classic Indonesia, di Kawasan Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER), Pasuruan, Jawa Timur (Jatim), Kamis (27/6/2024).

Kriteria selanjutnya, tambah Wapres, adalah integritas dan komitmen. “Yang keempatnya, independen. Dan, independen jangan titipan ya, betul-betul [independen],” pintanya.

Menurut Wapres, jika keempat kriteria tersebut terpenuhi, maka akan lahir pimpinan dan dewas lembaga antirasuah yang bisa diharapkan. “Jadi, rekam jejaknya bagus, komitmennya juga, integritasnya, dan juga independensinya,” tegasnya.

Wapres menegaskan bahwa pemilihan pimpinan dan Dewas KPK harus dilakukan dengan sangat hati-hati, sebab lembaga ini keberadaannya sangat penting dan selalu menjadi sorotan publik, bahkan dinilai oleh pihak internasional.

(Fakhrizal Fakhri )

      
