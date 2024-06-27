Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Rumah Pensiun Jokowi Mulai Dibangun, Lahan Diratakan Alat Berat

Ary Wahyu Wibowo , Jurnalis-Kamis, 27 Juni 2024 |20:51 WIB
Rumah Pensiun Jokowi Mulai Dibangun, Lahan Diratakan Alat Berat
Rumah pensiun Presiden Jokowi mulai dibangun (Foto: MPI/Ary Wahyu W)
A
A
A

KARANGANYAR – Rumah pensiun untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai dibangun. Lahan yang berlokasi di Jalan Adi Sucipto, Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar mulai diratakan dengan alat berat dan ditutup pagar seng.

“Untuk aktivitas sudah dimulai Senin kemarin dengan pemasangan pagar,” kata Kepala Desa (Kades) Blulukan, Slamet Wiyono saat dihubungi MNC Portal, Kamis (27/6/2024).

Dikatakannya, total luas lahan untuk rumah pensiun Jokowi mencapai sekitar 12.000 meter persegi atau 1 hektare lebih. Semula, lahan yang disiapkan sekitar 9.000 meter persegi.

Slamet Wiyono mengungkapkan, dari Sekretariat Negara sudah kulonuwun (permisi) kepada Pemerintah Desa Blulukan pada Selasa 25 Juni 2024. Pihak Sekretariat Negara melakukan pemberitahuan awal mengenai rencana pembangunan rumah pensiun untuk Presiden Jokowi.

Utusan dari Sekretariat Negara juga menanyakan mengenai keberadaan pohon di depan lahan yang akan dibangun. Sebab untuk kepentingan keluar masuk material, ada beberapa titik pohon yang dinilai mengganggu dan kemungkinan harus ditebang.

Slamet Wiyono mengatakan, untuk perizinan seperti izin mendirikan bangunan (IMB), saat ini biasanya langsung ke kantor perizinan satu atap.

“Seperti untuk perumahan-perumahan, developer-developer itu biasanya sekarang untuk perizinan kadang-kadang pemerintah desa dilewati saja,” katanya.

