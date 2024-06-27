Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BSSN Akui Belum Mampu Deteksi Peretas Server PDN

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 27 Juni 2024 |21:14 WIB
BSSN Akui Belum Mampu Deteksi Peretas Server PDN
Raker BSSN bersama DPR (Foto: MPI)
JAKARTA - Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian mengakui pihaknya belum mampu mendeteksi peretas Pusat Data Nasional (PDN).

Pengakuan itu disampaikan Hinsa dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budie Arie Setiadi di kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/6/2024).

"Tentunya untuk pelakunya ini belum bisa (terdeteksi) pak," kata Hinsa menjawab pertanyaan anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin.

Hinsa menjelaskan bahwa pihaknya baru menemukan indikasi-indikasi yang nantinya akan dikembangkan lagi. Oleh karenanya, BSSN akan bekerja dari indikasi yang berhasil ditemukan tersebut.

"Kita baru menemukan indikasi-indikasi yang nanti dari indikasi ini kta olah untuk menemukan si (peretas)," ujarnya.

