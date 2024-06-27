Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Menkominfo Pastikan Gangguan Server PDN Bukan dari Negara Lain

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 27 Juni 2024 |21:23 WIB
Menkominfo Pastikan Gangguan Server PDN Bukan dari Negara Lain
Menkominfo Budi Arie Setiadi (Foto : Kominfo)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi memastikan gangguan terhadap server Pusat Data Nasional (PDN) bukan berasal dari aktor negara lain.

Dalam rapat bersama Komisi I DPR, Budie menjelaskan bahwa dari setiap serangan Siber yang terjadi, pihaknya selalu menganalisa apakah serangan ini dilakukan oleh negara lain (in state actor) atau bukan berasal dari negara (non state actor).

Saat ini, pihaknya sudah mendapatkan informasi dari tim yang bekerja di PDNS Surabaya, darimana serangan itu berasal.

"Di forum ini saya ingin tegaskan bahwa kesimpulan mereka ini non state actor dengan motif ekonomi. Itu udah Alhamdulillah dulu," kata Budie dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR, di kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/6/2024).

Menurut dia, akan jauh lebih berat apabila serangan itu berasal dari negara lain. Budie pun mencontohkan apa yang telah terjadi di Negara lain.

"Kayak beberapa bulan lalu, pemerintah Saudi Arabia diserang oleh hacker-hacker Iran. Karena negara actornya, itu berat," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
