HOME NEWS NASIONAL

Menkominfo Lapor Gangguan Server PDN ke Jokowi Besok

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 27 Juni 2024 |21:46 WIB
Menkominfo Lapor Gangguan Server PDN ke Jokowi Besok
Menkominfo Budi Arie Setiadi (Foto : MPI/Felldy)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan dirinya akan melaporkan adanya gangguan server Pusat Data Nasional (PDN) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Laporan ini akan disampaikan dalam forum rapat terbatas (Ratas) kabinet yang akan digelar besok, Jumat 28 Juni 2024.

"Besok Ratas (akan dilaporkan ke Presiden)," kata Budie usai menghadiri rapat bersama Komisi I DPR, di kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/6/2024).

Sayangnya, Budi enggan membeberkan apa saja yang akan dilaporkan ke Presiden Jokowi. Ia juga belum mengatahui pihak yang akan dilibatkan dalam Ratas besok.

"Belum tau nanti saya cek," ujarnya sambil berjalan meninggalkan Gedung Nusantara II.

Diketahui, Menkominfo bersama Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian memenuhi panggilan Komisi I DPR RI pada hari ini.

Pemanggilan Komisi I DPR itu dalam rangka ingin mengetahui perkembangan penanganan terkait gangguan server Pusat Data Nasional (PDN) yang diserang oleh Ransomware.

(Angkasa Yudhistira)

      
