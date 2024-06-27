1 Muharram 1446 H Jatuh pada 7 Juli, Muhammadiyah Akan Ganti Wujudul Hilal ke KHGT

JAKARTA - Pemerintah sudah menetapkan 1 Muharram 1446 Hijriah jatuh pada Minggu, 7 Juli 2024 yang merupakan Hari Libur Nasional. Pada momentum tersebut, Muhammadiyah akan meluncurkan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) sekaligus menggantikan metode Wujudul Hilal yang telah digunakan sebelumnya.

Muhammadiyah mengakui peluncuran KHGT sempat mendapat kritikan dan penolakan dari berbagai pihak, tapi ini dianggap sebagai konsekuensi dari ide besar yang telah dirancang dengan matang.

Pakar ilmu falak Muhammadiyah, Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar mengatakan bahwa keputusan peluncuran KHGT telah melalui proses pengkajian yang panjang.

“Secara historis, KHGT atau sebelumnya dikenal dengan berbagai nama seperti Kalender Islam Global (KIG), telah dikaji lebih dari satu dasawarsa dalam berbagai forum Muhammadiyah. Mulai dari Halaqah Ahli Hisab dan Fikih, seminar, diskusi publik, hingga diskusi internal,” ujar Arwin dikutip dari laman resmi Muhammadiyah, Kamis (27/6/2024).

KHGT sendiri telah mendapatkan dukungan formal dari Muhammadiyah melalui Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar pada 2015, yang kemudian diperkuat lagi pada Muktamar ke-48 di Solo 2022.

“KHGT menjadi bagian dari program ‘Risalah Islam Berkemajuan’, menunjukkan bahwa kalender ini adalah program prioritas dan jangka panjang Muhammadiyah,” tambahnya.

Menjelang peluncuran KHGT, Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT) PP Muhammadiyah telah gencar melakukan sosialisasi KHGT ke seluruh Indonesia. Sosialisasi ini dilakukan bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) di berbagai daerah, termasuk Medan, Mataram, Yogyakarta, Makassar, dan Bandung.

Menurut Arwin, ide penyatuan kalender Islam secara internasional sebenarnya bukan inisiatif tunggal Muhammadiyah. Pada tahun 2016, di Turki, telah disepakati konsep kalender Islam global-tunggal yang dihadiri oleh ahli syariat, astronomi, dan pemerhati kalender Islam dari berbagai negara.

“Perhelatan di Turki ini sejalan dengan ijtihad Muhammadiyah dalam membentuk KHGT. Namun, perlu dicatat bahwa keputusan formal Muhammadiyah untuk kalender global-internasional telah ada sejak Muktamar Makassar tahun 2015,” jelas Arwin.