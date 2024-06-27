Perindo Dukung Kementerian PPPA Siapkan DAK Fisik Rp252 Miliar untuk Isu Perempuan dan Anak

JAKARTA - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga merencanakan adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisk untuk menangani isu perempuan dan anak senilai Rp252 miliar. Partai Perindo mendukung program ini.

Ketua DPP Bidang Sosial dan Kebencanaan Partai Perindo, Sri Gusni Febriasari, mengatakan bahwa Perindo mendukung wacana yang diutarakan Menteri PPPA. Dana ini diyakini dapat menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang jumlahnya terus meningkat.

"Kami mendukung dengan rencana Pemerintah Pusat mengalokasikan Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp252 miliar pada tahun 2025, sebagai upaya untuk memperkuat upaya penanggulangan atas adanya kenaikan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang jumlahnya terus meningkat," kata Sri Gusni yang juga Jubir Muda Partai Perindo, Kamis (27/6/2024).

BACA JUGA:

Menurut Sri Gusni, wacana tersebut menjadi angin segar bagi masyarakat rentan yang memperlihatkan komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan. Pasalnya, ada banyak perempuan korban kekerasan yang tak dapat melanjutkan ke proses hukum akibat keterbatasan akses dan biaya.