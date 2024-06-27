Dukung Kementerian PPPA, Perindo Minta DAK Fisik Rp252 Miliar Terserap Optimal

JAKARTA - Partai Perindo mendukung Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) yang menyiapkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik senilai Rp252 untuk isu perempuan dan anak serta membangun Desa Ramah Perempuan.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga mengatakan bahwa program itu untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan memastikan tidak ada lagi kekerasan yang dilakukan terhadap kaum hawa.

Bintang memiliki wacana mengalokasikan dana sebesar Rp252 miliar pada 2025. Nantinya, dana tersebut akan disalurkan melalui Dana Desa dengan besaran yang bergantung pada kondisi masing-masing desa.

BACA JUGA:

Ketua DPP Bidang Sosial dan Kebencanaan Partai Perindo, Sri Gusni Febriasari mendukung penuh wacana tersebut demi memberikan perlindungan kepada perempuan. Tapi, ia menegaskan dana tersebut harus terserap dengan baik dan optimal agar membuahkan hasil maksimal.

“Harapannya, pos anggaran ini benar-benar terserap dengan baik ke daerah-daerah dan dipergunakan secara optimal melindungi para korban kekerasan, kita harus kawal bersama penggunaannya,” kata Sri Gusni, Kamis (27/6/2024).

Selain itu, juru bicara muda Partai Perindo itu juga meminta DAK tersebut dapat didukung dengan layanan yang sesuai dengan tujuannya. Mengingat saat ini, perempuan yang menjadi korban kekerasan kerap mendapatkan perlakukan tak adil dan kesulitan mendapat bantuan hukum.