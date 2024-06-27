Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dukung Kementerian PPPA, Perindo Minta DAK Fisik Rp252 Miliar Terserap Optimal

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Kamis, 27 Juni 2024 |23:50 WIB
Dukung Kementerian PPPA, Perindo Minta DAK Fisik Rp252 Miliar Terserap Optimal
Menteri PPPA Bintang Puspayoga (Kemen PPPA)
A
A
A

JAKARTA - Partai Perindo mendukung Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) yang menyiapkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik senilai Rp252 untuk isu perempuan dan anak serta membangun Desa Ramah Perempuan.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga mengatakan bahwa program itu untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan memastikan tidak ada lagi kekerasan yang dilakukan terhadap kaum hawa.

Bintang memiliki wacana mengalokasikan dana sebesar Rp252 miliar pada 2025. Nantinya, dana tersebut akan disalurkan melalui Dana Desa dengan besaran yang bergantung pada kondisi masing-masing desa.

 BACA JUGA:

Ketua DPP Bidang Sosial dan Kebencanaan Partai Perindo, Sri Gusni Febriasari mendukung penuh wacana tersebut demi memberikan perlindungan kepada perempuan. Tapi, ia menegaskan dana tersebut harus terserap dengan baik dan optimal agar membuahkan hasil maksimal.

“Harapannya, pos anggaran ini benar-benar terserap dengan baik ke daerah-daerah dan dipergunakan secara optimal melindungi para korban kekerasan, kita harus kawal bersama penggunaannya,” kata Sri Gusni, Kamis (27/6/2024).

Selain itu, juru bicara muda Partai Perindo itu juga meminta DAK tersebut dapat didukung dengan layanan yang sesuai dengan tujuannya. Mengingat saat ini, perempuan yang menjadi korban kekerasan kerap mendapatkan perlakukan tak adil dan kesulitan mendapat bantuan hukum.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/340/3192514/rakerwil_dpw_perindo_sumsel-0rvJ_large.jpg
Gelar Rakerwil, DPW Perindo Sumsel Susun Strategi Pemenangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191550/dina_masyusin-gald_large.jpg
Legislator Perindo Dina Masyusin Dukung Pelatihan Kerja Pemuda di Rawa Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191541/dina_masyusin-vThl_large.jpg
Anggota DPRD DKI Dina Masyusin Serahkan 16 Sound System ke Warga Rawa Buntu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191537/sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-fVco_large.jpg
Puspadaya dan Orangtua Korban Harap Polisi Usut Tuntas Kasus Pencabulan di Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191516/sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-K3YJ_large.jpg
Puspadaya Perindo Dampingi Orangtua Korban Pencabulan Jalani Pemeriksaan di Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191351/wakil_ketua_umum_partai_perindo_angkie_yudistia-0D2P_large.jpg
Angkie Yudistia: Perempuan dan Ibu Jadi Pilar Pemulihan Bencana serta Kekuatan Indonesia Emas 2045
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement