AJI Kutuk Influencer Doxing Jurnalis yang Beritakan Impor Produk Israel ke Indonesia

JAKARTA - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta mengecam tindakan doxing dilakukan influencer Erlangga Greschinov lewat akun Instragram @greschinov terhadap jurnalis Bisnis Indonesia, Ni Luh Anggela. Tindakan Erlangga merupakan bentuk kekerasan terhadap jurnalis.

Doxing dilakukan dengan membagikan data pribadi berupa tangkapan layar dari akun media sosial yang memuat foto dan nama lengkap korban melalui sebuah unggahan di akun Instragram @greschinov. Tindakan itu sebagai bentuk respon atas pemberitaan yang dibuat korban terkait kenaikan nilai impor produk dari Israel ke Indonesia.

Korban mulanya menulis sebuah artikel di kanal ekonomi bisnis.com mengenai data kenaikan nilai impor produk dari Israel ke Indonesia yang terbit pada 20 Juni 2024.

Pelaku kemudian mengunggah konten yang mempertanyakan isi artikel tersebut pada Selasa, 25 Juni 2024. Unggahan itu memuat lima buah konten berupa tangkapan layar berikut narasi dari pelaku. Awalnya, pelaku mempertanyakan kebenaran isi berita yang dibuat korban karena pelaku tidak dapat menemukan data yang berada di dalam artikel penulis dalam laman resmi Badan Pusat Statistik (BPS).

Pada akhirnya, pelaku menuding data yang digunakan tidak valid, sembari melampirkan tangkapan layar dari laman media sosial korban.

Bersama dengan tangkapan layar laman media sosial korban, pelaku menyematkan tulisan, “Kesimpulan saat ini: belum ada data impor Israel bulan Mei 2024 dari BPS, sehingga per 25/06 belum bisa dibuatkan laporan perbandinganya. Ini akun linkedin si penulis berita. Tolong kau keluar dan buat klarifikasi, data dari mana yang kau ambil? Jika terbukti manipulasi, orang ini harus siap dipecat atau mengundurkan diri dari pekerjaannya karena sengaja membuat data palsu yang mengatasnamakan BPS!” Belakangan, pelaku menghapus unggahan tersebut pada 26 Juni 2024

"AJI Jakarta menilai doxing yang dilakukan pelaku merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap jurnalis yang dilindungi Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers," terang Ketua AJI Jakarta Irsyan Hasyim dalam keterangannya, Kamis (27/6/2024).

Irsyan menjelaskan bahwa segala bentuk protes terhadap produk jurnalistik harus ditempuh melalui mekanisme yang telah diatur oleh Undang-undang Pers, yakni melalui hak jawab atau mengadukan ke Dewan Pers. Ketentuan itu, sambungnya, tertuang dalam UU Pers Pasal 17.

"AJI Jakarta mengutuk segala bentuk teror terhadap jurnalis dan media massa yang menjalankan kerja-kerja jurnalistik," tegas Irsyan.

Apalagi, kata Irsyan, melalui tindakan doxing yang ditujukan untuk melakukan persekusi online. Menurutnya, doxing merupakan salah satu ancaman dalam kebebasan pers di era digital.

Irsyan pun menyinggung sejumlah kasus doxing terhadap jurnalis, namun hingga saat ini belum ada satupun yang diusut tuntas oleh pihak kepolisian. Salah satunya, kasus doxing dialami seorang jurnalis Liputan6.com yang menulis peristiwa di Kendari pada 2021 dan kasus doxing juga dialami jurnalis apahabar.com di Banjarmasin.

Atas sejumlah kasus doxing itu, Irsyan menyatakan AJI Jakarta mendorong kebebasan berpendapat dan menolak bentuk penyampaian pendapat yang mengarah pada kekerasan termasuk doxing dengan menyebarkan data pribadi.