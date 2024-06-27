Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Golkar, PAN, Demokrat dan PSI Sepakat Berkoalisi di Pilkada Bogor 2024

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 27 Juni 2024 |05:15 WIB
Golkar, PAN, Demokrat dan PSI Sepakat Berkoalisi di Pilkada Bogor 2024
A
A
A

BOGOR - Empat partai pendukung Prabowo-Gibran berkoalisi di Pilwalkot Bogor 2024. Keempat parpol adalah Partai Golkar, PAN, PSI dan Partai Demokrat sepakat membentuk Koalisi Bogor Maju (KBM). Tapi, belum ada pasangan calon yang mereka resmikan untuk diusung.

"Kita sedang membangun perahunya sebagai alat kerja untuk mengusung pasangan calon (walikota dan wakil walikota Bogor)," kata Ketua DPD PSI Kota Bogor Sugeng Teguh Santoso (STS) kepada wartawan, Rabu (26/6/2024).

 BACA JUGA:

Meski perahu sudah terbentuk, mereka belum menetapkan figur yang diusung. Karena, menunggu rekomendasi dari masing-masing DPP partai.

"Masing-masing partai kan memiliki kandidatnya, nah para calon ini yang nanti akan kami godok di Koalisi Bogor Maju untuk diusulkan ke setiap DPP partai setelah menyelesaikan tugas-tugasnya. Setelah itu baru keluar surat rekomendasi atau penetapan pasangan calon yang akan diusung nanti," ungkapnya.

 BACA JUGA:

Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Kota Bogor, Rusli Prihatevy mengatakan bahwa koalisi Koalisi Bogor Maju ini belum final. Karena, masih menjalin komunikasi dengan partai lain seperti Gerindra.

"Koalisi ini belum final, kami masih mengajak semua partai lain untuk bergabung termasuk partai Gerindra. Terkait calon yang akan diusung tentunya harus memiliki popularitas dan elektabilitas yang tinggi karena hal itu yang menjadi pijakan kami dalam menentukan siapa calon yang akan diusung nanti, termasuk memiliki kesamaan visi misi untuk membangun Kota Bogor lebih maju," ucap Rusli.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/340/3045687/jalan_rusak-U6PB_large.jpg
Soroti Jalan Rusak, Bacawabup Bogor Tutur Sutikno Minta Jangan Asal-asalan Perbaikinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/337/3193415//ketua_majelis_tinggi_partai_demokrat_susilo_bambang_yudhoyono-CM4K_large.jpg
Tuding SBY Dalangi Isu Ijazah Jokowi, Demokrat Bakal Polisikan Budhius Pekan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192710//pan-D2ux_large.jpg
Jelang Akhir 2025, Zulhas: Kita Songsong Indonesia Lebih Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189109//kpk-AVm3_large.jpg
Kadernya Terjaring OTT KPK, Bahlil: Kedepankan Asas Praduga Tak Bersalah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/337/3188134//ketua_umum_partai_golkar_bahlil_lahadalia-FiEM_large.jpg
Bahlil Ingatkan Koalisi: Jangan Hanya Datang saat Senang, Pergi saat Susah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188113//presiden_prabowo_subianto-YkMi_large.jpg
Prabowo Tersentuh Cuplikan Video Almamater Golkar: Kau Pandai Sekali, Lil
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement