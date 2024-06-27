Golkar, PAN, Demokrat dan PSI Sepakat Berkoalisi di Pilkada Bogor 2024

BOGOR - Empat partai pendukung Prabowo-Gibran berkoalisi di Pilwalkot Bogor 2024. Keempat parpol adalah Partai Golkar, PAN, PSI dan Partai Demokrat sepakat membentuk Koalisi Bogor Maju (KBM). Tapi, belum ada pasangan calon yang mereka resmikan untuk diusung.

"Kita sedang membangun perahunya sebagai alat kerja untuk mengusung pasangan calon (walikota dan wakil walikota Bogor)," kata Ketua DPD PSI Kota Bogor Sugeng Teguh Santoso (STS) kepada wartawan, Rabu (26/6/2024).

Meski perahu sudah terbentuk, mereka belum menetapkan figur yang diusung. Karena, menunggu rekomendasi dari masing-masing DPP partai.

"Masing-masing partai kan memiliki kandidatnya, nah para calon ini yang nanti akan kami godok di Koalisi Bogor Maju untuk diusulkan ke setiap DPP partai setelah menyelesaikan tugas-tugasnya. Setelah itu baru keluar surat rekomendasi atau penetapan pasangan calon yang akan diusung nanti," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Kota Bogor, Rusli Prihatevy mengatakan bahwa koalisi Koalisi Bogor Maju ini belum final. Karena, masih menjalin komunikasi dengan partai lain seperti Gerindra.

"Koalisi ini belum final, kami masih mengajak semua partai lain untuk bergabung termasuk partai Gerindra. Terkait calon yang akan diusung tentunya harus memiliki popularitas dan elektabilitas yang tinggi karena hal itu yang menjadi pijakan kami dalam menentukan siapa calon yang akan diusung nanti, termasuk memiliki kesamaan visi misi untuk membangun Kota Bogor lebih maju," ucap Rusli.