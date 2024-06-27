Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Heboh Belasan Orang Diduga Berpakaian Dinas Kabur Usai Makan di Restoran Depok

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 27 Juni 2024 |07:26 WIB
Heboh Belasan Orang Diduga Berpakaian Dinas Kabur Usai Makan di Restoran Depok
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

DEPOK - Sebuah restoran di kawasan Rawa Denok, Pancoran Mas, Kota Depok mengalami kerugian ratusan ribu imbas belasan orang diduga berpakaian dinas tidak membayar pesanan makanan dan minuman mereka.

Anak pemilik restoran, Reinaldi (21) berharap rombongan orang itu dapat bertanggungjawab dan menyelesaikan permasalahan dengan baik.

"(Rugi) Rp829 ribu dan sebetulnya tidak mengharapkan meledak ini tujuan saya minta post depok 24 jam karena biar si oknum ini bertanggung jawab dan sadar aja apa yang dilakuin dan bisa di selesaikan secara baik baik," kata Reinaldi saat dihubungi wartawan, Kamis (27/6/2024).

Reinaldi menceritakan peristiwa itu terjadi pada Selasa (25/6) pukul 13.00 WIB di sebuah restoran, Rawa Denok, Depok. Mulanya rombongan yang terdiri dari 18-20 orang itu mendatangi restoran.

"Kejadian awal seperti biasa si dateng rombongan menggunakan mobil sigra dan brio kuning pelat G, memesan seperti biasa dan kebetulan ada cafe juga di dalam saung dan emang cafe tersebut punya saya," ucapnya.

Reinaldi menambahkan datang rombongan lainnya menggunakan mobil lain berpelat merah dan berpakaian dinas. Mereka makan di restoran tersebut selama kurang lebih 2 jam sampai pukul 14.30 WIB.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/337/3193721//viral-XVYD_large.jpg
Tangkap Pelaku Bom Molotov Rumah DJ Donny Diminta Pakai Metode Cell Dump, Apa Itu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/25/3193626//boroburdur-Fsgj_large.jpg
Viral Fasilitas Candi Borobudur Dikeluhkan, Tak Ramah Pengunjung Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/338/3193575//polisi_berkuda_atur_lalin_margonda_di_hari_pertama_kerja-cyYi_large.jpg
Polisi Berkuda Curi Perhatian, Atur Lalin Margonda di Hari Pertama Kerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/338/3193571//kasus_penganiayaan-D35Y_large.jpg
Penganiayaan Maut di Depok Diduga Dipicu Transaksi Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/611/3193498//korban_merkuri-yG4K_large.jpg
Viral Kisah Kecanduan Skincare Abal-Abal Selama 10 Tahun, Pengguna: Cantik Hanya di Awal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/25/3193507//macan_putih-B3c2_large.jpg
Patung Macan Putih yang Viral di Kediri Kini Jadi Ladang Cuan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement