Heboh Belasan Orang Diduga Berpakaian Dinas Kabur Usai Makan di Restoran Depok

DEPOK - Sebuah restoran di kawasan Rawa Denok, Pancoran Mas, Kota Depok mengalami kerugian ratusan ribu imbas belasan orang diduga berpakaian dinas tidak membayar pesanan makanan dan minuman mereka.

Anak pemilik restoran, Reinaldi (21) berharap rombongan orang itu dapat bertanggungjawab dan menyelesaikan permasalahan dengan baik.

"(Rugi) Rp829 ribu dan sebetulnya tidak mengharapkan meledak ini tujuan saya minta post depok 24 jam karena biar si oknum ini bertanggung jawab dan sadar aja apa yang dilakuin dan bisa di selesaikan secara baik baik," kata Reinaldi saat dihubungi wartawan, Kamis (27/6/2024).

BACA JUGA: Paman dan Engkong Pelaku Rudapaksa di Depok Terancam Hukuman Maksimal 15 Tahun Penjara

Reinaldi menceritakan peristiwa itu terjadi pada Selasa (25/6) pukul 13.00 WIB di sebuah restoran, Rawa Denok, Depok. Mulanya rombongan yang terdiri dari 18-20 orang itu mendatangi restoran.

"Kejadian awal seperti biasa si dateng rombongan menggunakan mobil sigra dan brio kuning pelat G, memesan seperti biasa dan kebetulan ada cafe juga di dalam saung dan emang cafe tersebut punya saya," ucapnya.

Reinaldi menambahkan datang rombongan lainnya menggunakan mobil lain berpelat merah dan berpakaian dinas. Mereka makan di restoran tersebut selama kurang lebih 2 jam sampai pukul 14.30 WIB.