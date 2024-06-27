Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polusi Udara di Jakarta, Anggota DPRD DKI Kenneth : Pemprov Harus Segera Lakukan Rekayasa Cuaca

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 27 Juni 2024 |08:21 WIB
Polusi Udara di Jakarta, Anggota DPRD DKI Kenneth : Pemprov Harus Segera Lakukan Rekayasa Cuaca
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan melakukan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) atau yang lebih dikenal dengan hujan buatan, untuk menurunkan polusi udara. Pasalnya, kualitas udara di Jakarta masuk dalam urutan terburuk nomor tiga di dunia, pada Sabtu 22 Juni 2024, pantauan dari situs pemantau kualitas udara IQAir per 22 Juni, indeks AQI langsung Jakarta masuk kategori tidak sehat dengan skor 161.

Menanggapi hal tersebut Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth mendukung langkah Pemprov DKI Jakarta yang akan menggunakan Teknologi Modifikasi Cuaca untuk menghilangkan polutan, karena teknologi water mist atau menyemprotkan kabut air ke udara dinilai tidak terlalu efektif sebagai solusi mengendalikan polusi udara.

"Saya mendukung penuh langkah Pemprov yang akan melakukan strategy rekayasa cuaca untuk mengendalikan polusi udara di Jakarta karena saya menilai bahwa penggunaan Water Mist di gedung bertingkat itu tidak terlalu efektif, karena terbatas dari tingkat ketinggiannya," kata Kenneth dalam keterangannya, Rabu (26/6/2024).

Dalam melakukan rekayasa cuaca, pria yang akrab disapa Bang Kent itu mengatakan, Pemprov DKI Jakarta harus memenuhi syarat formil dahulu dengan menetapkan kondisi tanggap darurat bencana agar bisa mendorong Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk memakai dana siap pakai.

Karena hal tersebut tertuang dalam Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 20018 Tentang Penggunaan Dana Siap Pakai, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/338/3193100//hujan-Snoc_large.jpg
Ramalan Cuaca, Hujan Bakal Melanda Jabodetabek Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192732//hujan-w8XF_large.jpg
Cuaca Malam Tahun Baru di Jabodetabek Diprediksi Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/338/3192687//anggota_komisi_e_dprd_provinsi_dki_jakarta_dina_masyusin-JLZ1_large.jpg
DKI Jakarta Serahkan 6.050 Ijazah Tertahan Sepanjang 2025, Dina Masyusin Dorong Program Pemutihan Diperluas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/25/3192575//liburan-cVuq_large.jpg
5 Tips Aman Merayakan Tahun Baru di Tengah Cuaca Ekstrem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/337/3192475//hujan-zmVJ_large.jpg
Peringatan Dini Cuaca BMKG pada 29-31 Desember 2025, Aceh Hujan Ekstrem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/338/3192201//cuaca_jabodetabek-zX0b_large.jpg
Cuaca Jabodetabek di Akhir Pekan: Waspada Hujan dan Angin Kencang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement